Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO

Serie A: Verona-Milan 0-1, Juve-Bologna 2-0, Cremonese-Torino 0-0, Pisa-Genoa 1-2. VIDEOSport
La 33esima giornata è proseguita con quattro partite. Alle 12.30 Cremonese-Torino è terminata 0-0, alle 15 il Milan ha vinto 1-0 a Verona contro l’Hellas, alle 18 Pisa-Genoa è finita 1-2, alle 20.45 successo 2-0 della Juventus contro il Bologna. Dopo i match dei giorni scorsi, che hanno visto l’Inter involarsi verso lo Scudetto anche grazie alla sconfitta del Napoli, a chiudere il turno sarà lunedì sera la sfida salvezza Lecce-Fiorentina
La 33esima giornata del campionato di Serie A 2025/2026 è proseguita oggi con quattro partite. Alle 12.30 Cremonese-Torino è terminata 0-0, alle 15 il Milan ha vinto 1-0 a Verona contro l’Hellas, alle 18 Pisa-Genoa è finita 1-2, alle 20.45 successo 2-0 della Juventus contro il Bologna. Dopo i match dei giorni scorsi - che hanno visto l’Inter involarsi verso lo Scudetto anche grazie alla sconfitta del Napoli, il pareggio tra Roma e Atalanta, la vittoria del Sassuolo contro il Como e del Parma contro l'Udinese - a chiudere la giornata sarà lunedì sera la sfida salvezza Lecce-Fiorentina (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Juventus-Bologna
La Juventus vince 2-0 contro il Bologna. Prima del match il ricordo di Manninger, ex portiere bianconero scomparso a 48 anni in un incidente stradale. Dopo la commozione, inizia la gara. La squadra di Spalletti parte forte e dopo 90 secondi David devia in rete il cross al bacio di Kalulu. I bianconeri non si fermano e cercano il raddoppio: Conceicao segna, ma era in fuorigioco. Poi ci prova anche Holm, senza successo. Il primo tempo finisce 1-0. Nela ripresa entra Thuram, che al 12’ firma il raddoppio: cross di McKennie, il francese svetta tra tre giocatori e spinge la palla in rete. Il Bologna prova a reagire e colpisce anche un palo con Rowe, ma il risultato non cambia più. La Juve trova la quinta vittoria nelle ultime sei giornate e fa un passo importante verso la qualificazione in Champions. Per il Bologna, invece, è la 13esima sconfitta stagionale e le speranze di tornare in Europa sono flebili.
Il tabellino di Juventus-Bologna 2-0 (GLI HIGHLIGHTS)
2' pt David, 12' st Thuram
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Holm (1' st Thuram), McKennie, Locatelli, Cambiaso (34' st Gatti), Conceicao (27' st Zhegrova), Boga (41' st Openda), David (27' st Yildiz). All. Spalletti
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia, Zortea, Lucumì, Helland (23' st Heggem), Miranda, Sohm (13' st Ferguson), Freuler, Pobega (13' st Moro), Orsolini, Castro (32' st Bernardeschi), Cambiaghi (13' st Rowe). All. Italiano
Ammoniti: Locatelli per gioco falloso.
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La cronaca di Pisa-Genoa
Il Genoa in trasferta vince 2-1, in rimonta, contro il Pisa. Gli ospiti partono meglio ma ad andare in vantaggio sono i padroni di casa: al 19', sugli sviluppi di un calcio d'angolo e cross di Angori, Canestrelli segna il suo primo gol in serie A con un colpo di testa. Tre minuti dopo Angori ha sui piedi il colpo del 2-0, ma tira addosso al portiere. Col passare dei minuti cresce il Genoa, che pareggia al 41' con Ekathor: il suo sinistro da dentro l'area s’infila sotto l'incrocio. Il primo tempo si chiude 1-1. Nella ripresa è sempre il Genoa a fare la partita. Al 55’ Colombo segna il settimo gol stagionale dal dischetto, dopo che l’arbitro assegna un calcio di rigore per un tiro di Baldanzi respinto con un braccio da Canestrelli. Il Pisa prova a reagire ma il Genoa controlla senza particolari difficoltà l'offensiva dei padroni di casa. Finisce 2-1 per la squadra di De Rossi, che blinda la salvezza. I toscani incassano la diciannovesima sconfitta stagionale ed escono tra i fischi.
Il tabellino di Pisa-Genoa 1-2 (GLI HIGHLIGHTS)
19' pt Canestrelli (P), 41' pt Ekathor (G), 55' st rigore Colombo (G)
PISA (3-5-2): Semper; Calabresi (60' Vural), Caracciolo, Canestrelli; Touré (69' Piccinini), Aebischer, Akinsanmiro (60' Cuadrado), Loyola (55' Meister), Angori; Tramoni (69' Durosinmi), Moreo. All.: Hiljemark
GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Sabelli (85' Otoa), Amorim (78' Vitinha), Masini, Baldanzi (64' Messias), Martin; Ekhator (64' Onana), Colombo (78' Ekuban). All.: De Rossi
Ammoniti: Calabresi, Ostigard, Aebischer e Caracciolo.
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La cronaca di Hellas Verona-Milan
Il Milan vince 1-0 a Verona contro l’Hellas. Al Bentegodi partita per nulla spettacolare: l’unica azione degna di nota per i rossoneri è quella del gol, con Rabiot che al 41’ si inserisce alle spalle della difesa avversaria e finalizza di sinistro l’assist di Leao. Poi per la squadra di Allegri tanto possesso palla, ma senza creare pericoli concreti. Verso la fine del primo tempo, Magnan determinante nel respingere una conclusione del Verona. Anche nella ripresa poche azioni significative, a parte una rete annullata al Milan per fuorigioco e un paio di tentativi del Verona nel finale alla ricerca del pareggio. Finisce 1-0 per i rossoneri, che – dopo due sconfitte consecutive - grazie a questi tre punti raggiungono il Napoli al secondo posto in classifica.
Il tabellino di Verona-Milan 0-1 (GLI HIGHLIGHTS)
41' pt Rabiot
VERONA (3-5-2): Montipò, Edmundsson, Nelsson, Valentini, Oyegoke (21'pt Lirola), Akpa Akpro (17'st Al Musrati), Gagliardini (39'st Lovric), Bernede (39'st Isaac), Belghali, Bradarić (1'st Vermesan), Orban. All.: Sammarco
MILAN (3-5-2): Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlović, Athekame (17'st Saelemaekers), Fofana (17'st Ricci), Modrić, Rabiot, Bartesaghi, Leão (17'st Gimenez), Pulisic (34'st Nkunku). All.: Allegri
Ammoniti: Akpa-Akpro, Al Musrati per gioco falloso.
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La cronaca di Cremonese-Torino
Non succede molto nel primo tempo della sfida allo Zini tra Cremonese e Torino, una partita fondamentale per i padroni di casa nella loro lotta per la salvezza, nella quale però entrambe le squadre faticano molto a rendersi pericolose. Nella ripresa gli uomini di Giampaolo trovano il gol del vantaggio con Baschirotto, che però viene annullato dopo revisione VAR per un contatto con il portiere Paleari. Nel finale la Cremonese spinge alla ricerca dei 3 punti, ma la rete non arriva e la partita finisce 0-0.
Il tabellino di Cremonese-Torino 0-0 (GLI HIGHLIGHTS)
CREMONESE (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto (37'st Barbieri), Pezzella; Floriani Mussolini (14'st Zerbin), Bondo, Grassi (26'st Payero), Vandeputte (14'st Okereke); Bonazzoli, Sanabria (37'st Djuric). All.: Giampaolo.
TORINO (3-4-1-2): Paleari; Coco, Maripan (22'st Marianucci), Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Obrador (30'st Biraghi); Vlasic (30'st Anjorn); Simeone (22'st Njie, 45' Kulenovic), Adams.. All.: D'Aversa.
Ammoniti: Coco ed Ebosse per gioco falloso.
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