Serie A: vincono Milan, Juventus e Genoa. Cremonese-Torino 0-0. VIDEO

La cronaca di Juventus-Bologna

La Juventus vince 2-0 contro il Bologna. Prima del match il ricordo di Manninger, ex portiere bianconero scomparso a 48 anni in un incidente stradale. Dopo la commozione, inizia la gara. La squadra di Spalletti parte forte e dopo 90 secondi David devia in rete il cross al bacio di Kalulu. I bianconeri non si fermano e cercano il raddoppio: Conceicao segna, ma era in fuorigioco. Poi ci prova anche Holm, senza successo. Il primo tempo finisce 1-0. Nela ripresa entra Thuram, che al 12’ firma il raddoppio: cross di McKennie, il francese svetta tra tre giocatori e spinge la palla in rete. Il Bologna prova a reagire e colpisce anche un palo con Rowe, ma il risultato non cambia più. La Juve trova la quinta vittoria nelle ultime sei giornate e fa un passo importante verso la qualificazione in Champions. Per il Bologna, invece, è la 13esima sconfitta stagionale e le speranze di tornare in Europa sono flebili.

Il tabellino di Juventus-Bologna 2-0 (GLI HIGHLIGHTS)

2' pt David, 12' st Thuram



JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Holm (1' st Thuram), McKennie, Locatelli, Cambiaso (34' st Gatti), Conceicao (27' st Zhegrova), Boga (41' st Openda), David (27' st Yildiz). All. Spalletti



BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia, Zortea, Lucumì, Helland (23' st Heggem), Miranda, Sohm (13' st Ferguson), Freuler, Pobega (13' st Moro), Orsolini, Castro (32' st Bernardeschi), Cambiaghi (13' st Rowe). All. Italiano



Ammoniti: Locatelli per gioco falloso.