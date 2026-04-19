Europei Judo, Italia d'oro con Pirelli e Bellandi. Bronzo a Tavano

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Europei Judo a Tblisi, Italia d'oro con Pirelli e Bellandi. Bronzo a Tavano

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©Ansa

Non si poteva concludere meglio la spedizioni azzurra a Tblisi per i campionati continentali di judo. Gennaro Pirelli si laurea campione nella categoria -100 kg, Alice Bellandi nella categoria fino ai 7 kg, completando il tris con Olimpiadi e mondiale. Asya Tavano è terza nei +78 kg

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L'Italia chiude in bellezza gli Europei di judo a Tbilisi conquistando due medaglie d'oro e un bronzo. Gennaro Pirelli trionfa nei -100 kg, Alice Bellandi sale sul gradino più alto del podio nei -78 kg mentre Asya Tavano è terza nei +78 kg. Per Alice Bellandi, campionessa olimpica e mondiale in carica, il titolo continentale era l'unico che le mancava. Aveva vinto l'oro olimpico a Parigi e quello mondiale lo scorso anno a Budapest. La spedizione azzurra in Georgia si chiude dunque con 4 medaglie considerando anche il bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg nella prima giornata. 

Alice Bellandi - ©Ansa

I due ori

Gennaro Pirelli si laurea campione europeo di judo nella categoria -100 kg. Il 25enne napoletano, al suo primo titolo continentale, ha avuto ragione dell'avversario olandese, Simeon Catharina, grazie al golden score per somma di sanzioni. Alice Bellandi conquista l'oro battendo in finale la britannica Emma Reid. 

Gennaro Pirelli - ©Ansa

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