Europei Judo, Italia d'oro con Pirelli e Bellandi. Bronzo a Tavano

Non si poteva concludere meglio la spedizioni azzurra a Tblisi per i campionati continentali di judo. Gennaro Pirelli si laurea campione nella categoria -100 kg, Alice Bellandi nella categoria fino ai 7 kg, completando il tris con Olimpiadi e mondiale. Asya Tavano è terza nei +78 kg

L'Italia chiude in bellezza gli Europei di judo a Tbilisi conquistando due medaglie d'oro e un bronzo. Gennaro Pirelli trionfa nei -100 kg, Alice Bellandi sale sul gradino più alto del podio nei -78 kg mentre Asya Tavano è terza nei +78 kg. Per Alice Bellandi, campionessa olimpica e mondiale in carica, il titolo continentale era l'unico che le mancava. Aveva vinto l'oro olimpico a Parigi e quello mondiale lo scorso anno a Budapest. La spedizione azzurra in Georgia si chiude dunque con 4 medaglie considerando anche il bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg nella prima giornata.