Serie A, Udinese-Parma 0-1. Ora Napoli-Lazio, stasera Roma-Atalanta

Dopo i due anticipi di ieri, la 33esima giornata del campionato prosegue oggi con altri tre match. Nel pomeriggio gli emiliani vincono in Friuli con un gol di Elphege. Adesso i partenopei stanno ospitando al Maradona la squadra di Sarri. Alle 20.45 l’atteso scontro all’Olimpico con vista Champions
Dopo i due anticipi del venerdì, con la vittoria del Sassuolo sul Como e il successo dell’Inter sul Cagliari, la 33^ giornata del campionato di Serie A prosegue oggi con altre tre partite (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Nel pomeriggio Udinese-Parma è terminata 0-1. A seguire, alle 18 è iniziata Napoli-Lazio, ora in corso (IL RACCONTO DEL MATCH SU SKY SPORT), mentre in serata, alle 20.45 inizia il big match Roma-Atalanta. Domani poi tocca a Cremonese-Torino (ore 12.30), Verona-Milan (ore 15), Pisa-Genoa (ore 18) e Juventus-Bologna (ore 20.45). Questo turno si chiude lunedì con Lecce-Fiorentina (ore 20.45).
Udinese-Parma, la cronaca della partita
Primo tempo con poche occasioni e punteggio inchiodato sullo 0-0. La partita si accende nella ripresa. Al 50esimo il Parma va in vantaggio con Elphege, che appena entrato realizza il suo primo gol in Serie A. Pochi minuti dopo Strefezza va vicino al raddoppio, poi è Atta ad avere la palla del pareggio ma Suzuki para. I padroni di casa ci provano ancora: al 75esimo traversa colpita da Gueye con un colpo di testa e Zaniolo non riesce a ribadire in rete. Nonostante 6 minuti di recupero il risultato non cambia più: i tre punti vanno al Parma.
Il tabellino di Udinese-Parma 0-1
Gol: nel st 6' Elphege
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Kristensen (37' st Mlacic), Kabasele, Solet; Ehizibue (29' st Zarraga), Piotrowski (19' st Gueye), Karlstrom, Kamara (20' st Arizala); Atta, Ekkelenkamp (29' st Buksa); Zaniolo. All. Runjaic.
PARMA (5-3-2): Suzuki; Circati, Troilo, Ndiaye (31' st Britschgi); Delprato, Bernabé (Ondrejka), Keita, Nicolussi Caviglia (28' st Estevez), Valeri; Pellegrino (1' st Elphege), Strefezza (21' st Ordonez). All. Cuesta.
Ammoniti: Karlstrom, Zaniolo per gioco falloso.
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