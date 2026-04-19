Il ciclista belga si impone in una volata a due sul vincitore della scorsa edizione Mattias Skjelmose. Terzo il francese Benoit Cosnefroy
Era il grande favorito e non ha tradito le attese. Remco Evenepoel ha vinto l'Amstel Gold Race imponendosi in una volata a due sul campione in carica Mattias Skjelmose. Terzo è arrivato il francese Benoit Cosnefroy, che ha fatto suo lo sprint del gruppetto degli inseguitori.
Il riscatto dopo il terzo posto di un anno fa
Evenapoel riesce così a conquistare il successo nella classica che apre il trittico delle Ardenne dopo il terzo posto dello scorso anno dietro a Mattias Skjelmose e Tadej Pogacar. Quest'ultimo, campione del mondo, era assente nell'edizione di quest'anno.
La corsa si infiamma a 45 chilometri dal traguardo
A 45 chilometri dall'arrivo i primi squilli importanti, con Roman Gregoire a lanciare il primo attacco sul Kruisberg e fare selezione. Un nuovo frazionamento nella discesa successiva allo strappo assottiglia ulteriormente il gruppo complice anche una caduta di Kevin Vauquelin che coinvolge Matteo Jorgenson, favorito numero due della vigilia e Huub Artz. Davanti restano in tre, che proseguono il loro inseguimento all'ultimo ciclista rimasto in fuga dalla mattina, l'italiano Marco Frigo che poi chiuderà decimo, riuscendo a tenere le ruote dei primi inseguitori. Al penultimo passaggio sul Cauberg il francese Gregoire si stacca da Evenepoel e Skjelmose che vanno avanti da soli fino al rettilineo finale di Valkenburg, dove il belga si impone in volata. Il trittico delle Ardenne proseguirà mercoledì 22 aprile con la Freccia Vallone e si chiuderà con la Liegi-Bastogne-Liegi di domenica 26, dove tornerà anche Pogacar.
Vittoria di Paula Blasi al femminile
Nella corsa femminile, sorprende tutte Paula Blasi. La 23enne spagnola sferra l'attacco decisivo sul penultimo Cauberg, le big ne sottovalutano la portata e la ritrovano soltanto dopo la linea del traguardo. Dietro di lei, Kasia Niewiadoma regola Demi Vollering nella sfida per il secondo posto tra le favorite della vigilia, mentre nello sprint di gruppo conquista la quarta piazza l'italiana Letizia Paternoster