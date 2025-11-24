"K2 Chasing shadows" il film di The North Face con Benjamin Vedrines

L’incontro rappresenta un’occasione unica per celebrare il lancio della nuova collezione Advanced Mountain Kit 2025 e i 25 anni della Summit Series, due simboli dell’innovazione e della ricerca continua che contraddistinguono il brand. “K2 Chasing Shadows” racconta il viaggio di Benjamin Védrines sul K2, la “montagna selvaggia” (8611 m, la seconda vetta più alta del mondo). Dopo un primo tentativo segnato dalla tragedia, Benjamin è più determinato che mai a realizzare un’impresa fuori dal comune: salire il K2 in un solo giorno, senza ossigeno per poi scendere in parapendio. Un film intenso e profondo, che mette in discussione le nozioni di successo e di impegno nel regno dell’aria rarefatta.

Durante la serata, Benjamin condividerà il dietro le quinte del film e la sua esperienza diretta nello sviluppo della nuova linea Advanced Mountain Kit 2025, il sistema modulare più avanzato mai realizzato da The North Face, che lo ha accompagnato nella sua straordinaria impresa Il nuovo Advanced Mountain Kit si basa su un sistema modulare di stratificazione che garantisce la massima versatilità in un’ampia gamma di attività alpine, tra cui lo sci alpinismo. Gli atleti possono aggiungere o rimuovere facilmente gli strati per adattarsi ai cambiamenti climatici, mantenendo il controllo preciso su calore, protezione e mobilità anche negli ambienti più difficili. Il kit integra una serie di tecnologie proprietarie sviluppate per migliorare la resistenza senza compromettere leggerezza e comprimibilità, elementi fondamentali per sicurezza e velocità.



