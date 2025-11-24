"K2 Chasing shadows" il film di The North Face con Benjamin Vedrines

Il documentario che racconta la storia dell'alpinista francese Benjamin Védrines che ha tentato di scalare il K2, sarà proiettato al Palazzo dello Sport DF di Lissone lunedì 24 novembre. Durante la serata, gratuita previo registrazione, sarà presente il protagonista
Lunedì 24 novembre 2025, dalle ore 19:45, il Palazzo dello Sport DF Sport Specialist di Lissone ospiterà un evento firmato The North Face × DF Sport Specialist dedicato alla proiezione del film “K2 Chasing Shadows” a cui parteciperà anche l’atleta protagonista Benjamin Védrines. A moderare la serata, l'alpinista e ambassador The North Face Simone Moro. L'ingresso all'evento è gratuito, previa registrazione su Eventbrite.
“K2 Chasing Shadows”
L’incontro rappresenta un’occasione unica per celebrare il lancio della nuova collezione Advanced Mountain Kit 2025 e i 25 anni della Summit Series, due simboli dell’innovazione e della ricerca continua che contraddistinguono il brand. “K2 Chasing Shadows” racconta il viaggio di Benjamin Védrines sul K2, la “montagna selvaggia” (8611 m, la seconda vetta più alta del mondo). Dopo un primo tentativo segnato dalla tragedia, Benjamin è più determinato che mai a realizzare un’impresa fuori dal comune: salire il K2 in un solo giorno, senza ossigeno per poi scendere in parapendio. Un film intenso e profondo, che mette in discussione le nozioni di successo e di impegno nel regno dell’aria rarefatta.
Advanced Mountain Kit 2025
Durante la serata, Benjamin condividerà il dietro le quinte del film e la sua esperienza diretta nello sviluppo della nuova linea Advanced Mountain Kit 2025, il sistema modulare più avanzato mai realizzato da The North Face, che lo ha accompagnato nella sua straordinaria impresa Il nuovo Advanced Mountain Kit si basa su un sistema modulare di stratificazione che garantisce la massima versatilità in un’ampia gamma di attività alpine, tra cui lo sci alpinismo. Gli atleti possono aggiungere o rimuovere facilmente gli strati per adattarsi ai cambiamenti climatici, mantenendo il controllo preciso su calore, protezione e mobilità anche negli ambienti più difficili. Il kit integra una serie di tecnologie proprietarie sviluppate per migliorare la resistenza senza compromettere leggerezza e comprimibilità, elementi fondamentali per sicurezza e velocità.
Programma della serata
- 19:45 – Registrazione e introduzione all’Advanced Mountain Kit 2025;
- 20:15 – Talk di apertura di The North Face e DF Sport Specialist;
- 20:30 – Proiezione del film “Chasing Shadows”;
- 21:30 – Talk e Q&A con Benjamin Védrines;
- 22:15 – Momento conviviale con l’atleta e il team The North Face.
The North Face
The North Face, una divisione di VF Outdoor, LLC, è stata fondata nel 1966 con l’obiettivo di preparare gli atleti outdoor ad affrontare le avventure più estreme. Il brand, il cui nome richiama la parete più impegnativo di ogni montagna, ha dotato gli esploratori dell’equipaggiamento più avanzato per raggiungere i loro sogni fin dalla sua nascita. Guidato dal mantra Never Stop Exploring™, The North Face è il marchio leader nel mondo dell'outdoor e crea prodotti testati dagli atleti e collaudati per le spedizioni che aiutano le persone a esplorare e testare i limiti del potenziale umano. The North Face sviluppa, progetta e produce abbigliamento performante per uomo, donna e bambino, proponendo i migliori prodotti della categoria per gli appassionati di alpinismo, sci, snowboard, arrampicata, trail, corsa, escursionismo, campeggio e outdoor. Il marchio gestisce oltre 1.700 punti vendita al dettaglio in tutto il mondo ed è distribuito in negozi di articoli sportivi premium e specializzati in tutto il mondo. The North Face ha sede a Denver, Colorado.
