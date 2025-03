Il Giappone aumenta a 24 euro la quota per scalare il monte Fuji

4000 yen, ossia 24 euro. Tanto costerà raggiungere la cima del monte Fuji, in Giappone. A seguito di una decisione presa oggi dalle autorità locali nipponiche, gli escursionisti dovranno pagare un biglietto d'ingresso della suddetta cifra. L'anno scorso, la prefettura di Yamanashi, dove si trova la celeberrima montagna, aveva introdotto un biglietto d'ingresso di 12 euro (2.000 yen) per il sentiero 'Yoshida', il percorso escursionistico più famoso per il quale le autorità locali hanno imposto una quota giornaliera di 4.000 persone e hanno predisposto prenotazioni online. Il prezzo di accesso al sentiero 'Yoshida' sarà quindi raddoppiato per la prossima stagione di arrampicata, da luglio a settembre, mentre la vicina prefettura di Shizuoka ha deciso di far pagare la stessa cifra per gli altri tre sentieri di accesso alla vetta, finora gratuiti e situati nel suo territorio.