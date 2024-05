Un'enorme barriera per bloccare la vista del Monte Fuji è stata installata in un punto panoramico della citta di Fujikawaguchiko dalle autorità giapponesi, esasperate dalla folla di turisti stranieri maleducati. La costruzione della rete – alta 2,5 metri e lunga quanto un campo da cricket a 20 metri –era stata annunciata da un funzionario della città circa un mese fa. Questa misura radicale aveva suscitato molto clamore sia nel Paese asiatico che a livello internazionale, diventando un nuovo esempio delle conseguenze dell'overtourism.

Alcuni visitatori, riportano i funzionari del municipio della località turistica, sono addirittura saliti sul tetto di una clinica odontoiatrica vicina, in modo del tutto illegale, per poter scattare foto migliori.

Dopo che i segnali stradali e i ripetuti avvertimenti delle guardie di sicurezza sono stati ignorati, la città nella regione di Yamanashi, nel Giappone centrale, ha deciso di utilizzare il la barriera come ultima risorsa. Le autorità locali hanno giustificato la misura, definita ‘estrema’, con l'inciviltà di numerosi turisti stranieri presenti sul posto che gettavano rifiuti per terra, fumavano al di fuori delle aree autorizzate, attraversavano la strada con il semaforo rosso o parcheggiavano indiscriminatamente. "È deplorevole che dobbiamo farlo, a causa di alcuni turisti che non riescono a rispettare le regole", ha detto un funzionario di Fujikawaguchiko.

Il Giappone ha un problema di overtourism

Si tratta dell'ultima azione diretta in Giappone contro il turismo eccessivo dopo che quest'anno i residenti del quartiere delle geishe di Kyoto hanno vietato ai visitatori di accedere a piccoli vicoli privati. Un numero record di turisti stranieri si è recato in Giappone durante i primi mesi del 2024, dove il numero di visitatori mensili ha superato per la prima volta i 3 milioni a marzo. Il Paese del Sol Levante è stata una destinazione turistica in forte espansione da quando le restrizioni alle frontiere dell’era covid sono state revocate e il governo ha lavorato duramente per aumentare il numero di visitatori. Ma il ritorno dei turisti stranieri non è stato accolto favorevolmente da tutti.

Quest'estate, agli escursionisti che utilizzano il percorso più popolare per scalare il Monte Fuji verranno addebitati ¥ 2.000 ciascuno (£ 10,50, $ 13,35, A $ 20,50), e si è messo in piedi un sistema di accessi limitati per alleviare la congestione.

Anche altre destinazioni sono alle prese con il turismo eccessivo. In Italia, Venezia ha iniziato a far pagare in alcune giornate un ticket di 5 euro per chi vuole visitare la città senza pernottarvi, mentre ad aprile decine di migliaia di residenti in tutte le Isole Canarie hanno chiesto il congelamento del numero di visitatori.