Bambini in viaggio, cosa vedere in Giappone tra Tokio e Kyoto

Il Giappone è un paese misterioso e affascinante. Ricco di storia, cultura, ma anche divertimento e tecnologia. Insomma, il mix perfetto per ogni bambino, ma anche per i genitori. In questa puntata andremo proprio alla scoperta del Giappone a misura di bambino!.

Un po' manga e videogiochi, un pò templi, siti imperiali e tradizioni millenarie. Il Giappone è tutto questo e molto altro. Visitarlo con i propri bambini significa regalare loro un’esperienza unica e magica. “Il Giappone è un paese molto sicuro” spiega Giulia Chialchia dell’Ente turistico giapponese, “addirittura è scelto come meta da molte persone che vogliono viaggiare da soli. Anche la lingua non è un problema, molte indicazioni infatti sono anche in inglese. E se si viaggia con bambini e si temono problemi a tavola, anche in questo caso vi posso assicurare che molti piatti giapponesi piacciono anche ai bambini, inoltre ci sono molti ristoranti che offrono cibo europeo”. TOKYO Prima tappa obbligatoria: Tokio. Meta imprescindibile a qualsiasi età. Sono tantissime le attrazioni, ma per i più piccoli imperdile lo Zoo di Ueno è stato fondato nel 1882, è il più antico del Giappone. Ad oggi, al suo interno vivono più di 3.000 animali di oltre 400 specie diverse. Famoso in tutto il mondo per la presenza del panda gigante, che è anche riuscito a riprodursi. E poi, poco fuori Tokyo, a Mitaka, si trova il Ghibli Museum, dedicato al famoso studio di animazione giapponese. Un luogo magico che incanta grandi e piccoli, conducendoli nel mondo fantastico del maestro Hayao Miyazaki. “Tokio” spiega Giulia Chialchia “è senza dubbio la meta che non può mancare in un viaggio in Giappone. E sono tantissime le mete che si possono visitare, dai giardini Imperiali, al santuario di Meiji-jingu, con un parco immenso proprio nel centro di una megalopoli”. Il Tempio di Sensoji è popolare sia tra la gente del posto che tra i turisti come luogo in cui ci si può immergere nell'atmosfera del periodo Edo. C'è tanto da vedere e da fare, dalla Kaminarimon alla pagoda a cinque piani, dalle operose strade secondarie ai negozi specializzati della Strada Nakamise-dori. Da non perdere: la sala principale del Sensoji, dedicata a Kannon, la divinità buddista della pietà. La grande lanterna rossa della Porta del Tuono (Kaminarimon), un vero punto di riferimento ad Asakusa. La pagoda a cinque piani è il luogo perfetto per scattare foto. Il Tempio di Meiji è il luogo dove la moderna cultura pop e la ricca storia di Tokyo si incontrano. Questo santuario shintoista circondato da una lussureggiante foresta verde proprio nel cuore di Tokyo è dedicato all'imperatore Meiji (1852-1912) e all'imperatrice Shoken, che ha contribuito a rendere il Giappone una nazione moderna. Da non perdere qui il museo Meiji Jingu, pieno di oggetti usati dall'imperatore Meiji e dall'imperatrice Shoken, il giardino interno, un “luogo ad alta energia” nascosto e il Grand festival di primavera del santuario che si tiene da fine aprile ai primi di maggio. Poco distante potete trovare la via dello shopping giapponese per eccellenza a un passo dal Tempio di Sensoji. Nakamise-dori, risalente al XVII secolo. La maggior parte dei negozi sono gestiti dalle stesse famiglie da diverse generazioni, con souvenir, street food di prima classe e snack irresistibili.

ODAIBA Odaiba è un’isola artificiale che si trova a Tokyo ed è possibile raggiungerla con una monorotaia, la linea Yurikamome. Prima si attraversano i grattaceli e poi si passa sul Rainbow Bridge. I bambini rimarranno senz’altro affascinati dal teamLab Borderless, un museo di arte digitale che, con i suoi giochi di luci, specchi e musica. Per chi ama i videogiochi, Joypolis è il parco di divertimenti perfetto. Al suo interno si possono provare attrazioni e giochi, con esperienze di realtà virtuale. Infine, la ruota panoramica alta 115 metri che offre un panorama incredibile sulla baia di Tokyo e sul quartiere sull’isola artificiale di Odaiba. PARCHI DIVERTIMENTO A proposito di parchi divertimento, il Giappone è uno dei paesi più ricchi al mondo da questo punto di vista. Tokyo ospita il secondo parco a tema Disney più visitato al mondo. Per raggiungerlo si parte dalla stazione di Tokyo e poi le linee JR Keiyo o JR Musashino, incluse nel Japan Rail Pass, fino a Maihama Station, dove si trovano Tokyo Disneyland, Tokyo DisneySea e il Tokyo Disney Resort. Tokyo Disneyland non è grandissimo, ma attira una gran quantità di visitatori. In questo caso è fortemente consigliato il passeggino, che può essere affittato anche all’ingresso. Come per tutti i parchi Disney, è diviso per zone tematiche, ognuna delle quali è provvista di caffè e ristoranti che offrono cibo giapponese e occidentale. Gli Universal Studios Japan sono facilmente raggiungibili dal centro di Osaka e dagli snodi di trasporto nelle vicinanze. Fra i parchi a tema più gettonati del Giappone. Il parco è stato costruito nel 2001 ed è pensato per la gioia dei più piccoli. Come tutti i parchi a tema, gli Studios, sono ricchi di giostre, caroselli, ricostruzioni di ambientazioni famose e location del cinema; le strade sono costellate da mascotte di personaggi famosi in costume. Naturalmente non mancano esperienze 3D e simulazioni a tema cinematografico. Super Nintendo World è una tappa imperdibile per i più piccoli. Si tratta del primo parco tematico al mondo. Corri verso la vittoria con Mario Kart: nella Koopa' s Challenge, le corse del mitico Mario Kart prendono vita grazie alla più innovativa tecnologia. Le attrazioni del primo parco a tema interattivo Mario Kart ti daranno una scarica di adrenalina. C’è poi la riproduzione del magico mondo di Harry Potter. Questa splendida area che riproduce il mondo della saga di Harry Potter™ in modo travolgente e con una meticolosa attenzione ai dettagli è ancora più densa di magia. Cattivissimo Me: Minion Mayhem, il dinosauro volante e tante altre ricostruzioni dei cartoon più famosi. Per i più piccoli Kiddy Land è una tappa imperdibile. Uno dei negozi di giocattoli più famosi di Tokyo, composto da cinque piani che ospitano una selezione infinita di giocattoli di tutti i generi. KidZania ospita un'intera città in miniatura ed è a Tokyo. Ci sono 60 diversi padiglioni che offrono oltre 100 attività diverse a cui i bambini possono partecipare. Grazie a KidZania i bambini si divertono e imparano come funziona la società in cui vivono, grazie alla possibilità di provare diversi lavori. I bambini possono diventare poliziotti e andare in giro a pattugliare la città, possono arrampicarsi sugli edifici fingendo di essere degli addetti della manutenzione, organizzare viaggi in un'agenzia di viaggi e controllare gli idranti nella caserma dei pompieri. Possono preparare dei mini croissant in panetteria oppure confezioni stracolme di dolcetti deliziosi nella fabbrica di caramelle. Il bello è che possono tenersi quello che realizzano. Tutti i mercoledì, quasi la metà delle attività si svolge in lingua inglese. Situato ai piedi della montagna più famosa del Giappone, Fuji-Q Highland è noto per le sue strabilianti montagne russe, sempre presenti sul libro del Guinness dei primati. La maggior parte delle attrazioni di questo parco ti faranno urlare di paura, ma ce ne sono anche alcune meno estreme, adatte a far divertire bambini piccoli e famiglie. Inoltre, con il bel tempo, il parco vanta una vista straordinaria sul Monte Fuji. Tre milioni di mattoncini, dieci zone di costruzione e di gioco e tre giostre Situato sul lungomare di Odaiba, il LEGOLAND Discovery Center Tokyo contiene più di tre milioni di mattoncini LEGO® e include un Miniland di Tokyo, un modellino del paesaggio urbano con tante ricostruzioni in miniatura di alcuni dei monumenti più famosi di Tokyo. Altre attrazioni includono un cinema 4D dinamico e tre giostre a tema. Il primo parco a tema al coperto in Giappone dedicato all'iconico mattoncino, gli adulti devono essere accompagnati da un bambino per entrare, ma il LEGOLAND Discovery Center Tokyo offre divertimento per grandi e piccini. alla calura e all'umidità inarrestabili dell'estate. Vicino all'aeroporto di Haneda c'è Haginaka Park. L'intero parco è un delizioso paradiso per i bambini. C'è un treno a vapore, un motoscafo, un vagone ferroviario, un'autopompa, un camion e un grande tumulo da arrampicata con scivoli. Vengono usati tutti mezzi di trasporto veri, dismessi, per permettere ai bambini di sviluppare la loro fantasia.

KYOTO Kyoto è una città molto amata dai turisti. Essendo stata l’antica capitale del Giappone è intrisa di magia e tradizione. Per visitare la città in compagnia dei bambini non dimenticate: lo zoo di Kyoto, nel quartiere di Higashiyama, dove vengono ospitati leoni, tigri, gorilla, elefanti, ippopotami… ma anche macachi e orsi giapponesi. Al suo interno è possibile anche visitare la fattoria didattica. L’acquario di Kyoto, ripercorre il ciclo dell’acqua dai grandi fiumi che circondano la città, fino all’oceano. Vengono, quindi, proposti focus sugli ecosistemi che si possono trovare lungo il percorso, ma anche eventi interattivi e edutainment. Nel Samurai & Ninja Museum, nei pressi del Nishiki Market, si possono vedere le autentiche spade dei samurai e diverse repliche delle loro armatur. È anche possibile prenotare delle esperienze, come la cerimonia del tè, meditazione zen, ninja exhibition e tanto altro. Il Toei Kyoto Studio Park è l’unico parco a tema giapponese in cui è possibile osservare i set dei Jidai-geki film, ovvero pellicole ambientate al tempo dei samurai. Per immergersi nell’atmosfera, i visitatori possono affittare e indossare costumi da geisha e samurai. Situato in cima a una piccola montagna nel lato orientale di Kyoto, il Tempio di Kiyomizudera offre una vista imponente sulla città. La piattaforma del tempio, sostenuta da enormi pilastri è una delle immagini più famose del Giappone. Tuttavia, Kiyomizudera offre più di una semplice bella vista, in quanto l'esperienza di viaggio inizia molto prima di raggiungere il tempio stesso. Da non perdere: l'approccio ricco di atmosfera a Kiyomizudera, il Santuario Jishu, dedicato alla divinità che combina i matrimoni e bere da uno dei ruscelli delle cascate di Otowa per avere fortuna.

Nara è una cittadina a sud di Kyoto facilmente raggiungibile con la JR Nara Line. La statua del Grande Buddha, considerata patrimonio nazionale, è la scultura in legno più grande del mondo. Il Tempio di Todaiji fu fondato durante il periodo Nara (710-784), quando la città, oggi molto frequentata dai turisti, era la capitale del Giappone. È stato annoverato tra i monumenti storici dell'antica Nara dalla Convenzione del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, insieme ad altre testimonianze importanti dal punto di vista culturale e storico della città. Nikko è una destinazione ideale per immergersi nella natura e visitare interessanti attrazioni come il famoso tempio Toshogu, il parco naturale di Nikko, la cascata di Kegon e il lago Chuzenji. Vicina a Tokyo, appena 125 km, si può facilmente raggiungere con lo Shinkansen Nasuno o Yamabiko fino a Utsunomiya e cambiare con la linea JR Nikko che porta direttamente alla Nikko Station (tutto incluso nel Japan Rail Pass). Per i bambini l’attrazione principale è rappresentata da Edo Wonderland, chiamato anche Nikko Edomura. Questo parco a tema riproduce una città giapponese del periodo Edo, estesa su 500mila metri quadrati.

I CASTELLI Il castello meglio conservato del Giappone è il Castello di Himeji, conosciuto anche come il Castello dell'airone bianco, è sia Tesoro nazionale giapponese che Patrimonio mondiale dell'umanità. Uno dei 12 castelli originali del Giappone ancora intatti, è un must per chiunque sia interessato alla storia del Paese. Da non perdere: gli oltre 1.000 alberi di ciliegio che fioriscono nel parco del castello ogni primavera, la tenuta del castello a sette piani risalente a 400 anni fa e il Giardino di Kokoen nello stile dell'epoca Edo, in cui ammirare la bellezza del susseguirsi delle stagioni del Giappone. Il Castello di Himeji risale a oltre 600 anni fa. Scelta come punto strategico di difesa a ovest di Kyoto, la prima serie di fortificazioni fu costruita nel 1400. L'attuale complesso del castello fu completato nel 1609 sotto la supervisione del daimyo Ikeda Terumasa ed è composto da oltre 80 edifici collegati da una serie di sentieri tortuosi simili a un labirinto. Con una splendida vista del lago Biwa , il lago più grande del Giappone, il Castello di Hikone è rimasto pressoché invariato da quando fu costruito. Ci vollero 20 anni per completarlo, ma è rimasto in piedi per 400 anni senza subire grossi danni. Da non perdere: i meravigliosi alberi di ciliegio del castello, scoprire di più al Museo del Castello di Hikone ed esplorare il bellissimo Giardino di Genkyuen ai piedi del castello Il Castello di Hirosaki è ampiamente considerato uno dei più belli del Giappone. La torre principale, progettata secondo lo stile Hirayama, è stata costruita sulla cima di una collina per facilitarne la difesa ed è circondata da mura di protezione, fossati e torri yagura. Il parco che circonda il castello ospita una grande quantità di alberi di ciliegio; pertanto, in questa località l'arrivo della primavera rappresenta un evento importante. Da non perdere: i fossati, i cancelli e le torrette accanto ai circa 2.600 ciliegi nell'area del castello, la ristrutturazione delle fortificazioni in pietra del castello fino all'incirca del 2025: il restauro offrirà ai visitatori la rara possibilità di osservare le tecniche di realizzazione dei castelli giapponesi. Infine la torta di mele di Aomori: il frutto più famoso di Aomori preparato come si deve. Situato nel cuore di Matsuyama nella Prefettura di Ehime , il Castello di Matsuyama offre una vista panoramica sulla zona. Essendo uno dei 12 castelli originali rimasti in Giappone, offre un importante testimonianza dell'architettura e della storia sia della regione che dell'intera nazione. Da non perdere: ammirare i 200 ciliegi in fiore nel parco del castello tra la fine di marzo e gli inizi di aprile, godersi le splendide vedute panoramiche dell'intera città e del Mare interno di Seto e vivere il Giappone feudale attraverso mostre interattive

VIDEOGIOCHI Conosciuta anche come “Electric Town“, Akihabara a Tokio è probabilmente il luogo principale dove gli amanti e appassionati di animazione, manga, videogames e molto altro. Akihabara: città elettrica del Giappone, epicentro della cultura otaku, degli anime e dei bar alternativi. Mentre un tempo ad Akihabara potevi trovare tutti i gadget e le ultime novità elettroniche, oggi trovi un insieme di grandi catene di negozi di elettronica, maid café e tutto ciò che riguarda gli anime. Per adattarsi alla sua trasformazione, ha un nuovo diminutivo: Akiba. Akiba è il fulcro della cultura giapponese otaku. Mentre i negozi che ricordano la vecchia Akihabara esistono ancora, oggi Akiba si concentra sulla cultura otaku, inclusi gli anime, i manga, gli smartphone, i giochi, i maid café e il cosplay. Tradotto liberamente, “otaku” significa “smanettone”. Da non perdere: il rivenditore di videogiochi retrò Super Potato, la visita in una caffetteria a tema, lo Shopping di artigianato al 2k540. I NINJIA Dei ninja sappiamo che sono realmente esistiti ed hanno avuto un ruolo molto importante nella storia giapponese. Questa stirpe di furtivi guerrieri si è originata in contrapposizione alla nobile casta dei samurai. Si tratta pertanto del primo periodo del Giappone feudale, chiamato anche il “periodo degli shogun”, che va a grandi linee dall’anno 1185 al 1603. Ogni appassionato di fumetti giapponesi dovrebbe andare in pellegrinaggio al Museo internazionale del manga di Kyoto, il primo museo al mondo dedicato a questa forma d'arte. Il museo ha una collezione di oltre 300.000 manga diversi. La sezione "manga internazionale" è in espansione e sta accogliendo molti volumi in inglese. Al museo si tengono anche gli spettacoli teatrali di carta chiamati Kamishibai.