Madonna di Campiglio, numero chiuso sulle piste da sci a Natale

Madonna di Campiglio introdurrà un limite di 14-15mila sciatori al giorno nelle settimane di Capodanno e Carnevale per migliorare l’esperienza sulle piste e ridurre il sovraffollamento. Gli accessi saranno prenotabili in anticipo, con uno sconto sullo skipass e aperture anticipate all’alba

Ora tocca anche allo sci . Dopo il numero chiuso per le auto alle Tre Cime di Lavaredo e al Lago di Braies, arriva una misura analoga sulle piste da sci di Madonna di Campiglio. La società che gestisce gli impianti di risalita ha deciso di introdurre un limite massimo di presenze sulle piste nelle settimane di maggiore affluenza. Durante il periodo di Capodanno (dal 28 dicembre al 5 gennaio) e di Carnevale (dal 15 al 22 febbraio), potranno accedere al massimo tra 14mila e 15mila persone al giorno. L’obiettivo, hanno spiegato i gestori in una nota , è migliorare la qualità dell’esperienza per gli sciatori e ridurre il sovraffollamento.

Il “numero ideale” e la prenotazione anticipata



Bruno Felicetti, il direttore generale delle Funivie di Madonna di Campiglio, ha dichiarato al Corriere della Sera che il limite degli accessi, chiamato “numero ideale” non comporterà aumenti di prezzo. Chi vorrà assicurarsi l’accesso dovrà prenotare in anticipo, ottenendo così anche una riduzione sul prezzo dello skipass. Per distribuire meglio gli arrivi e diminuire la concentrazione di sciatori, è previsto inoltre un anticipo dell’orario di apertura delle piste, che inizieranno a funzionare attorno all’alba.



Una meta sempre più frequentata



Il comprensorio di Madonna di Campiglio conta 60 impianti di risalita e 155 chilometri di piste, ed è da decenni una delle mete più amate in Italia per lo sci e gli sport invernali. Negli ultimi anni, però, è cresciuto anche il numero di visitatori che scelgono la montagna non solo per sciare ma per l’après-ski, cioè per gli aperitivi e le feste che si tengono direttamente sulle piste.