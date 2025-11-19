Coppa Davis 2025, oggi i quarti di finale Italia-Austria

Inizia alle 16 la Coppa Davis dell’Italia, che ha vinto le ultime due edizioni: il primo avversario sarà l’Austria, contro la quale gli azzurri hanno vinto cinque dei sei confronti nel torneo

Si apre oggi a Bologna la Coppa Davis dell’Italia: alle 16 è in programma la prima sfida contro l’Austria. I bicampioni in carica di capitan Volandri dovranno fare a meno del n.2 al mondo Jannik Sinner e del n.8 Lorenzo Musetti, impegnati nell’ultima settimana nelle Finals di Torino e a riposo dopo una lunga stagione. In caso di passaggio del turno, gli azzurri affronteranno il Belgio, che ieri ha eliminato la Francia, mentre, dall’altra parte del tabellone, sono in programma domani i quarti tra Spagna, priva del n.1 Carlos Alcaraz, e Repubblica Ceca e tra Argentina e Germania.

Gli azzurri in campo oggi

Capitan Volandri non ha ancora sciolto le riserve su coloro che scenderanno in campo oggi contro gli austriaci: i problemi fisici di Matteo Berrettini alla schiena lasciano un alone di incertezza su chi sarà ad aprire il confronto. Se Volandri dovesse decidere di tenere a riposo il romano, sarebbe Lorenzo Sonego ad affrontare Jurij Rodionov, n.177 nella classifica mondiale. A seguire toccherebbe a Flavio Cobolli, numero 1 della squadra, contro il numero 79 al mondo Filip Misolic e, infine, al doppio formato da Simone Bolelli e Andrea Vavassori, reduci dalle semifinali alle Finals, che si troverebbero ad affrontare Lucas Miedler e Alexander Erler.

I precedenti

L'ultimo precedente tra Italia e Austria in Coppa Davis, avvenuto nel 1990, ha rappresentato un vero e proprio incubo per gli azzurri: a Vienna si registrò infatti un secco 5-0 per i padroni di casa, trascinati da un Thomas Muster in forma eccezionale. Il confronto di 35 anni fa è l’unico precedente a favore degli austriaci che, negli altri cinque scontri tra il 1930 e il 1972, sono sempre stati sconfitti.