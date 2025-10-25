Atp Vienna, oggi le semifinali: Sinner-De Minaur e Musetti-Zverev

Offerte Sky
Atp Vienna, in semifinale oggi Sinner sfida De Minaur. Musetti affronta Zverev

Nel torneo 500 nella capitale austriaca, l’altoatesino numero 2 del mondo se la vedrà con l’australiano, dopo aver sconfitto Bublik. Il match inizia alle ore 15. A seguire il carrarino in campo contro il tedesco. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

All’ATP 500 di Vienna è il giorno delle semifinali. In campo due italiani: Jannik Sinner se la vedrà contro Alex de Minaur mentre Lorenzo Musetti sfiderà Alexander Zverev. Si parte con il match tra l’altoatesino contro l’australiano, in programma alle ore 15. A seguire, sempre sul campo principale, toccherà al carrarino contro il tedesco. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.

Cosa è successo ieri

Nei quarti di finale, Sinner ha eliminato con un doppio 6-4 il kazako Aleksandr Bublik (n. 16 del ranking) per raggiungere la sua terza semifinale del Vienna Open, la 42esima della carriera sul circuito Atp. Eguagliato il record italiano dell'era Open. Sinner, numero 2 del mondo, ha prevalso in 1 ora e 16 minuti di gioco. Con quella di ieri ha raggiunto le 19 vittorie consecutive sul cemento indoor. Oggi affronterà Alex de Minaur (n.7 del mondo), che a sua volta in precedenza aveva eliminato Matteo Berrettini in due set (6-1, 7-6). Precedenti poco incoraggianti per l'australiano: 11 incroci ed altrettante sconfitte. L’altro italiano in campo oggi è Lorenzo Musetti, che ieri ha piegato la resistenza del francese Corentin Moutet (6-3, 6-4), prendendo punti preziosi nella corsa alle Finals di Torino, anche considerando il ritiro del canadese Felix Auger-Aliassime a Basilea. Il prossimo avversario di Musetti sarà oggi il tedesco Zverev.

I match di oggi

Questi i match in programma per oggi che vedono impegnati gli italiani:

  • SINNER (Ita) vs De Minaur (Aus): campo principale non prima delle 15
  • MUSETTI (Ita) vs Zverev (Ger): campo principale non prima delle 16.30
Sinner Berrettini Musetti

Atp Vienna, Sinner e Musetti in semifinale. Fuori Berrettini
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbeldon ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

