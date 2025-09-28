Esplora tutte le offerte Sky
Serie A, Sassuolo-Udinese 3-1. Ora Roma-Verona e Pisa-Fiorentina, stasera Milan-Napoli

Sport
©Ansa

La 5^ giornata di campionato prosegue con altre cinque partite. Al Mapei Stadium due gol annullati ai bianconeri. Prima del big match di San Siro, alle 18 tocca a Lecce-Bologna

Dopo i pareggi di Como-Cremonese (1-1) e Juventus Atalanta (1-1) e la vittoria dell'Inter a Cagliari per 2-0 di sabato, la 5^ giornata di Serie A prosegue oggi con altre cinque partite. Nel match delle 12.30 il Sassuolo ha vinto in casa contro l'Udinese per 3-1. Alle 15 tocca a Roma-Verona e Pisa-Fiorentina, alle 18 il Lecce ospita il Bologna e alle 20.45 a San Siro va in scena il big match Milan-Napoli (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Il turno si chiude domani, lunedì 29 settembre, con Parma-Torino (ore 18.30) e Genoa-Lazio (ore 20.45).

Sassuolo-Udinese, la cronaca della partita (GLI HIGHLIGHTS)

Al Mapei Stadium parte forte l’Udinese che si rende subito pericolosa con Zaniolo e Kristensen. A sbloccarla all’8’ è però il Sassuolo con un gol di Laurienté servito da Berardi. Quattro minuti dopo arriva il raddoppio dei padroni di casa con una rete di Konè. Al 26’ calcio di rigore per i bianconeri per un fallo di Laurienté su Zaniolo, ma dopo un check il penalty viene revocato. Circostanza che si ripete sul finale del primo tempo: l’arbitro Sava indica il dischetto per un intervento di Walukiewicz su Solet, ma il rigore viene nuovamente annullato in seguito a un controllo al monitor. Nella ripresa l’Udinese sfiora il gol con Davis, che poi la riapre con una rete al 55’. Pochi minuti dopo pericoloso Solet: destro fuori di pochissimo. Al 66' Udinese vicina al pareggio con Davis, il Sassuolo risponde con un'occasione di Thorstvedt. All'81' i padroni di casa trovano il gol del 3-1 con Iannoni, poi sul finale ci prova Cheddira ma Sava blocca.

Il tabellino di Sassuolo-Udinese 3-1

8' Laurienté (S), 12' Koné (S), 55' Davis (U), 81' Iannoni (S)

 

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz (34' s.t. Coulibaly), Idze, Muharemovic, Doig; Vranckx (13' s.t. Thorstvedt), Matic, Konè (34' s.t. Iannoni); Berardi, Pinamonti (41' s.t. Cheddira), Laurientè (13' s.t. Fadera). All. Grosso

 

UDINESE (3-5-2): Sava; Palma (1' s.t. Ehizibue), Kristensen, Solet; Zanoli (22' s.t. Ekkelenkamp), Piotrowski (1' s.t. Miller), Karlstrom, Atta (35' s.t. Lovric), Zemura; Zaniolo (31' s.t. Gueye) , Davis. (93 Padelli, 41 Venuti, 2 Goglichidze, 11 Kamara, 13 Bertola, 27 Kabasele, 29 Camara, 6 Zarraga, 77 Modesto). All. Runjaic

 

Ammoniti: Piotrowski (U), Ehizibue (U) per gioco scorretto.

