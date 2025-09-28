Serie A, Sassuolo-Udinese 3-1. Ora Roma-Verona e Pisa-Fiorentina

Dopo i pareggi di Como-Cremonese (1-1) e Juventus Atalanta (1-1) e la vittoria dell'Inter a Cagliari per 2-0 di sabato, la 5^ giornata di Serie A prosegue oggi con altre cinque partite. Nel match delle 12.30 il Sassuolo ha vinto in casa contro l'Udinese per 3-1. Alle 15 tocca a Roma-Verona e Pisa-Fiorentina, alle 18 il Lecce ospita il Bologna e alle 20.45 a San Siro va in scena il big match Milan-Napoli (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Il turno si chiude domani, lunedì 29 settembre, con Parma-Torino (ore 18.30) e Genoa-Lazio (ore 20.45).