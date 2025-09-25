Europa League, alle 21 Aston Villa-Bologna. Le formazioni ufficiali

La squadra di Vincenzo Italiano esordisce in Europa in trasferta, contro gli inglesi dell'Aston Villa. La partita è in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW
Dopo la vittoria della Roma contro il Nizza, oggi tocca al Bologna esordire in Europa League. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dalle 21, affrontano in trasferta gli inglesi dell'Aston Villa. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).
Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna (live alle 21)
ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konda, Pau, Maatsen; McGinn, Kamara; Malen, Rogers, Buendia; Guessand. All. Emery
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano
Vedi anche
Europa League, la Roma vince a Nizza 2-1: decidono Ndicka e Mancini
©Getty
Pallone d'Oro 2025, il vincitore è Dembelé. A Donnarumma premio Yashin
A Parigi è stato assegnato il prestigioso riconoscimento al giocatore del Psg Osumane Dembelè. Erano 30 i candidati finalisti, tra cui Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell’Inter, Scott McTominay del Napoli e Gianluigi Donnarumma del Manchester City, unico italiano e vincitore del trofeo Yashin come miglior portiere. Tra le donne, terzo successo per la giocatrice del Barcellona Aitana Bonmatì