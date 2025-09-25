Europa League, alle 21 Aston Villa-Bologna. Le formazioni ufficiali

Esplora tutte le offerte Sky
Europa League, alle 21 c’è Aston Villa-Bologna. Le formazioni ufficiali

©Ansa

La squadra di Vincenzo Italiano esordisce in Europa in trasferta, contro gli inglesi dell'Aston Villa. La partita è in diretta dalle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Dopo la vittoria della Roma contro il Nizza, oggi tocca al Bologna esordire in Europa League. Gli uomini di Vincenzo Italiano, dalle 21, affrontano in trasferta gli inglesi dell'Aston Villa. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE).

Le formazioni ufficiali di Aston Villa-Bologna (live alle 21)

ASTON VILLA (4-2-3-1): Bizot; Cash, Konda, Pau, Maatsen; McGinn, Kamara; Malen, Rogers, Buendia; Guessand. All. Emery
 

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Vitik, Lucumi, Lykogiannis; Ferguson, Freuler; Bernardeschi, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano

NICE, FRANCE - SEPTEMBER 24: Evan N'Dicka of AS Roma celebrates with team mates after scoring to give the side a 1-0 lead during the UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1 match between OGC Nice and AS Roma at Grand Stade de Nice on September 24, 2025 in Nice, France. (Photo by Jonathan Moscrop/Getty Images)

Europa League, la Roma vince a Nizza 2-1: decidono Ndicka e Mancini

©Getty

Paris Saint-Germain's French forward Ousmane Dembele kisses the Ballon d'Or award during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on September 22, 2025. (Photo by Franck FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)
Sport

Pallone d'Oro 2025, il vincitore è Dembelé. A Donnarumma premio Yashin

A Parigi è stato assegnato il prestigioso riconoscimento al giocatore del Psg Osumane Dembelè. Erano 30 i candidati finalisti, tra cui Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell'Inter, Scott McTominay del Napoli e Gianluigi Donnarumma del Manchester City, unico italiano e vincitore del trofeo Yashin come miglior portiere. Tra le donne, terzo successo per la giocatrice del Barcellona Aitana Bonmatì

Bologna's Head Coach Vincenzo Italiano during the Italian soccer Serie A match between Bologna FC 1909 vs Genoa Cricket and Football Club on September 20, 2025 at the Renato Dall'Ara Stadium in Bologna, Italy. ANSA/Alessio Marini

