Europa League, adesso in campo Nizza-Roma: 0-0. LIVE

Prende il via oggi l’edizione 2025/2026 dell’ Europa League . Sono due le italiane impegnate quest’anno nella competizione, Bologna e Roma, e sono proprio i giallorossi a scendere in campo oggi alle ore 21 : l’esordio degli uomini di Gasperini è a Nizza. La partita è live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW. Domani, invece, la squadra di Italiano sarà di scena a Birmingham contro l’Aston Villa.

Il tabellino di Nizza-Roma 0-0. LIVE

NIZZA (3-4-3): Diouf; Mendy, Bah, Dante; Louchet, Vanhoutte, Boudaoui, Bard; Sanson, Carlos, Boga. All. Haise



ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Rensch, Koné, El Aynaoui, Tsimikas; El Shaarawy, Soulé; Dovbyk. All. Gasperini

Gasperini: "Roma favorita? Pensiamo a costruire"

Gian Piero Gasperini alla vigilia della sfida con il Nizza in Europa League, ha detto: "Rispetto a qualche anno fa le squadre sono diverse, non lo so. Noi siamo una squadra che sta cercando di costruirsi, stiamo facendo un percorso. È impossibile oggi dire che sia la favorita in Europa o cosa possa fare in campionato, oggi deve pensare solo a crescere. Questa è una competizione diversa da due anni fa o agli anni precedenti, c'è una classifica e un calendario non uguale per tutti, il nostro è tra i più difficili, perché incontriamo Stoccarda e Lille in casa, mentre fuori troviamo ambienti non facili. Credo che dobbiamo fare punti ovunque, pensando partita dopo partita. I programmi vanno tracciati più in là".