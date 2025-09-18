Champions League, alle 21 City-Napoli. Le formazioni ufficiali

Gli uomini di Antonio Conte sono di scena all’Etihad Stadium per il loro primo incontro dell’edizione 2025/26 della massima competizione europea per club. La partita è in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW

Dopo gli esordi di Juventus, Inter e Atalanta - che hanno rispettivamente pareggiato contro il Borussia Dortmund, vinto contro l’Ajax e perso contro il PSG - è arrivato anche il momento del Napoli campione d’Italia di iniziare il percorso nella Champions League 2025/26. Gli uomini di Antonio Conte sono di scena dalle 21 - in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW - all’Etihad Stadium di Manchester per affrontare il City di Pep Guardiola. Una partita di grande suggestione per il neo acquisto Kevin De Bruyne, oggi in Italia dopo tanti anni e trofei con la maglia del City.