Serie A, Como-Cremonese 1-1. Alle 18 Juventus-Atalanta

Si è aperta questo pomeriggio la quinta giornata del campionato di Serie A. Nel primo anticipo del sabato il Como ha ospitato la Cremonese: il match è terminato 1-1 con i gol di Nico Paz e Baschirotto. Il programma prosegue alle 18 con Juventus-Atalanta e alle 20.45 con Cagliari-Inter (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Domani si parte alle 12.30 con Sassuolo-Udinese, poi alle 15 in campo Pisa-Fiorentina e Roma-Verona. Alle 18 c’è Lecce-Bologna e alle 20.45 l’atteso big match a San Siro tra Milan e Napoli. Questo turno si concluderà lunedì 29 settembre con Parma-Torino (alle 18.30) e Genoa-Lazio (alle 20.45).