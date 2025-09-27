Serie A, Como-Cremonese 1-1. Alle 18 Juventus-Atalanta

La quinta giornata del campionato si apre oggi con tre match. Nel primo anticipo finisce in pareggio al Sinigaglia: in gol Nico Paz e Baschirotto. Il programma prosegue alle 18 con Juventus-Atalanta e alle 20.45 con Cagliari-Inter. Domani Sassuolo-Udinese, Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, Lecce-Bologna e in serata l’atteso big match Milan-Napoli. Lunedì infine Parma-Torino e Genoa-Lazio
Si è aperta questo pomeriggio la quinta giornata del campionato di Serie A. Nel primo anticipo del sabato il Como ha ospitato la Cremonese: il match è terminato 1-1 con i gol di Nico Paz e Baschirotto. Il programma prosegue alle 18 con Juventus-Atalanta e alle 20.45 con Cagliari-Inter (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Domani si parte alle 12.30 con Sassuolo-Udinese, poi alle 15 in campo Pisa-Fiorentina e Roma-Verona. Alle 18 c’è Lecce-Bologna e alle 20.45 l’atteso big match a San Siro tra Milan e Napoli. Questo turno si concluderà lunedì 29 settembre con Parma-Torino (alle 18.30) e Genoa-Lazio (alle 20.45).
Como-Cremonese, la cronaca della partita
Il Como la sblocca al minuto 32: cross di Rodriguez per Nico Paz che batte di sinistro Silvestri. I padroni di casa continuano a spingere e creano altre occasioni potenziali ma il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0. A inizio ripresa è ancora Nico Paz il più pericoloso ma al 69esimo gli ospiti trovano il pari: angolo di Vazquez per il colpo di testa vincente di Baschirotto. Nel finale il Como resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Rodriguez. Ma il punteggio non cambia più.
