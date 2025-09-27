Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Como-Cremonese 1-1. Alle 18 Juventus-Atalanta, stasera Cagliari-Inter

Sport
©Getty

La quinta giornata del campionato si apre oggi con tre match. Nel primo anticipo finisce in pareggio al Sinigaglia: in gol Nico Paz e Baschirotto. Il programma prosegue alle 18 con Juventus-Atalanta e alle 20.45 con Cagliari-Inter. Domani Sassuolo-Udinese, Pisa-Fiorentina, Roma-Verona, Lecce-Bologna e in serata l’atteso big match Milan-Napoli. Lunedì infine Parma-Torino e Genoa-Lazio

ascolta articolo

Si è aperta questo pomeriggio la quinta giornata del campionato di Serie A. Nel primo anticipo del sabato il Como ha ospitato la Cremonese: il match è terminato 1-1 con i gol di Nico Paz e Baschirotto. Il programma prosegue alle 18 con Juventus-Atalanta e alle 20.45 con Cagliari-Inter (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SERIE A). Domani si parte alle 12.30 con Sassuolo-Udinese, poi alle 15 in campo Pisa-Fiorentina e Roma-Verona. Alle 18 c’è Lecce-Bologna e alle 20.45 l’atteso big match a San Siro tra Milan e Napoli. Questo turno si concluderà lunedì 29 settembre con Parma-Torino (alle 18.30) e Genoa-Lazio (alle 20.45).

Como-Cremonese, la cronaca della partita

Il Como la sblocca al minuto 32: cross di Rodriguez per Nico Paz che batte di sinistro Silvestri. I padroni di casa continuano a spingere e creano altre occasioni potenziali ma il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-0. A inizio ripresa è ancora Nico Paz il più pericoloso ma al 69esimo gli ospiti trovano il pari: angolo di Vazquez per il colpo di testa vincente di Baschirotto. Nel finale il Como resta in inferiorità numerica per l’espulsione di Rodriguez. Ma il punteggio non cambia più.

Napoli s midfielder Billy Gilmour scores the goal during the Italian Serie A soccer match SSC Napoli vs Pisa at Diego Armando Maradona stadium in Naples, Italy, 22 september 2025. ANSA / CIRO FUSCO

Vedi anche

Serie A, quarta giornata: il Napoli soffre ma batte il Pisa 3-2. VIDEO
FOTOGALLERY

©Getty

Paris Saint-Germain's French forward Ousmane Dembele kisses the Ballon d'Or award during the 2025 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on September 22, 2025. (Photo by Franck FIFE / AFP) (Photo by FRANCK FIFE/AFP via Getty Images)
1/36
Sport

Pallone d'Oro 2025, il vincitore è Dembelé. A Donnarumma premio Yashin

A Parigi è stato assegnato il prestigioso riconoscimento al giocatore del Psg Osumane Dembelè. Erano 30 i candidati finalisti, tra cui Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell’Inter, Scott McTominay del Napoli e Gianluigi Donnarumma del Manchester City, unico italiano e vincitore del trofeo Yashin come miglior portiere. Tra le donne, terzo successo per la giocatrice del Barcellona Aitana Bonmatì

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Serie A, Como-Cremonese 1-1. Alle 18 Juventus-Atalanta

Sport

La quinta giornata del campionato si apre oggi con tre match. Nel primo anticipo finisce in...

Atp Pechino, Sinner batte Atmane e si qualifica ai quarti

Sport

Agli ottavi di finale dell'Atp 500 di Pechino, il campione azzurro ha battuto il francese numero...

epa12409289 Jannik Sinner of Italy in action during the men's singles round of 16 match against Terence Atmane of France at the China Open tennis tournament in Beijing, China, 27 September 2025. EPA/WU HAO

Mondiali volley, l’Italia è in finale: azzurri battono 3-0 la Polonia

Sport

A Pasay City, nelle Filippine, gli azzurri hanno vinto la semifinale dei Mondiali di volley 2025:...

PASAY, LUZON, PHILIPPINES - SEPTEMBER 27: Italy players react during the Volleyball Men's World Championship Philippines Semi-Final game between Poland and Italy at SM Mall of Asia Arena on September 27, 2025 in Pasay, Luzon, Philippines. (Photo by Mark Fredesjed Cristino/Getty Images)

MotoGp Giappone, Bagnaia in pole e Marquez parte terzo. VIDEO

Sport

Pole record a Motegi con un giro sotto l’1’43” che vale la prima casella in griglia. In terza...

F1, Hamilton in ansia per la salute del suo cane: salta test Mugello

Sport

Tempo fa il pilota della Rossa aveva raccontato che Roscoe, con lui dal 2013, soffre di una...

Sport: I più letti