Serie A, Napoli-Pisa chiude quarta giornata: il risultato è 0-0. LIVE

La sfida tra Napoli e Pisa, iniziata alle 20.45, chiude la quarta giornata del campionato di Serie A
La quarta giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con Napoli-Pisa, iniziata alle 20.45. Il turno si è aperto venerdì con la vittoria del Cagliari 2-1 a Lecce. Sabato pareggio 1-1 tra Verona e Juventus, successo 3-0 del Milan a Udine, vittoria 2-1 del Bologna contro il Genoa. Domenica la Roma ha vinto 1-0 il derby contro la Lazio, l'Inter ha battuto 2-1 il Sassuolo, l’Atalanta ha sconfitto 3-0 il Torino in trasferta, Fiorentina-Como è finita 1-2, Cremonese-Parma 0-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Napoli-Pisa 0-0 (live)
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Oliveira; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. All. Gilardino
