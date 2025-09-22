Serie A, Napoli-Pisa chiude quarta giornata: il risultato è 0-0. LIVE

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, ora Napoli-Pisa chiude la quarta giornata: il risultato è 0-0. LIVE

Sport
©Ansa

La sfida tra Napoli e Pisa, iniziata alle 20.45, chiude la quarta giornata del campionato di Serie A

ascolta articolo

La quarta giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con Napoli-Pisa, iniziata alle 20.45. Il turno si è aperto venerdì con la vittoria del Cagliari 2-1 a Lecce. Sabato pareggio 1-1 tra Verona e Juventus, successo 3-0 del Milan a Udine, vittoria 2-1 del Bologna contro il Genoa. Domenica la Roma ha vinto 1-0 il derby contro la Lazio, l'Inter ha battuto 2-1 il Sassuolo, l’Atalanta ha sconfitto 3-0 il Torino in trasferta, Fiorentina-Como è finita 1-2, Cremonese-Parma 0-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Napoli-Pisa 0-0 (live)

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Oliveira; Gilmour; Politano, Elmas, De Bruyne, McTominay; Hojlund. All. Conte
 

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Lusuardi; Leris, Akinsanmiro, Aebischer, Marin, Bonfanti; Nzola, Moreo. All. Gilardino

Vedi anche

Champions League, la classifica del girone dopo la 1^ giornata

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Getty

This photograph shows the 2024 Ballon d'Or trophy during the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)
1/32
Sport

Pallone d'Oro 2025, in corso la premiazione: sfida tra Yamal e Dembelé

Stasera a Parigi si assegna il prestigioso riconoscimento. Sono 30 i candidati finalisti, tra cui figurano anche Lautaro Martinez e Denzel Dumfries dell’Inter, Scott McTominay del Napoli e Gianluigi Donnarumma del Manchester City, unico italiano. Grandi favoriti per la vittoria sono Dembelè e Yamal

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Pallone d'Oro 2025, in corso la premiazione: sfida tra Yamal e Dembelé

Sport

Stasera a Parigi si assegna il prestigioso riconoscimento. Sono 30 i candidati finalisti, tra cui...

32 foto
This photograph shows the 2024 Ballon d'Or trophy during the 2024 Ballon d'Or France Football award ceremony at the Theatre du Chatelet in Paris on October 28, 2024. (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Serie A, Napoli-Pisa chiude quarta giornata: il risultato è 0-0. LIVE

Sport

La sfida tra Napoli e Pisa, iniziata alle 20.45, chiude la quarta giornata del campionato di...

Napoli-Pisa

Inchiesta Prisma, ex vertici Juve patteggiano pena

Sport

L'indagine riguarda presunte plusvalenze nella compravendita di calciatori. I patteggiamenti -...

Indice sportività 2025, Trento in testa: la classifica completa

Sport

La città trentina torna a vincere l'indice realizzato dalla divisione Sport di PTS e pubblicato...

Serie A, Roma vince il derby. Ok anche Inter, Atalanta e Como. VIDEO

Sport

È proseguita la quarta giornata di campionato. Alle 12.30 si è giocato il derby della Capitale,...

Partite Serie A

Sport: I più letti