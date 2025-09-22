Serie A, Napoli-Pisa chiude quarta giornata: il risultato è 0-0. LIVE

La quarta giornata del campionato di Serie A si chiude oggi con Napoli-Pisa, iniziata alle 20.45. Il turno si è aperto venerdì con la vittoria del Cagliari 2-1 a Lecce. Sabato pareggio 1-1 tra Verona e Juventus, successo 3-0 del Milan a Udine, vittoria 2-1 del Bologna contro il Genoa. Domenica la Roma ha vinto 1-0 il derby contro la Lazio, l'Inter ha battuto 2-1 il Sassuolo, l’Atalanta ha sconfitto 3-0 il Torino in trasferta, Fiorentina-Como è finita 1-2, Cremonese-Parma 0-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).