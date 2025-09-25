Atp Pechino, Sinner batte Cilic in due set e vola agli ottavi

L'azzurro ha sconfitto il croato con il punteggio di 6-2, 6-2. Al secondo turno affronterà il francese Terence Atmane. "Sto lavorando soprattutto al servizio, alle volte sono un po' lento", ha detto l'altoatesino dopo la vittoria. "Mescolo le cose, cerco di migliorare, al 90 per cento sono concentrato su questo. La prestazione di oggi mi soddisfa, sono stato concentrato e attento, perché il primo turno è sempre un pericolo"

"Sto lavorando soprattutto al servizio, alle volte sono un po' lento", ha detto Sinner dopo la vittoria contro Cilic. "Mescolo le cose, cerco di migliorare, al 90 per cento sono concentrato su questo", ha detto dal campo il n.2 del mondo. "La prestazione di oggi mi soddisfa, sono stato concentrato e attento, perché il primo turno è sempre un pericolo".

Sinner: "Stiamo lavorando duramente"

Dopo gli Us Open e la delusione della finale persa contro l'arcirivale spagnolo Carlos Alcaraz, ieri Sinner aveva detto: "Il corpo è in buona forma. Anche la mente. Ho avuto un buon periodo di riposo", mentre ci sono stati "un po' di cambiamenti, ma serve tempo" per rendere il suo gioco ancora più efficace e competitivo. Il tennista altoatesino non ha nascosto che sta lavorando sui dubbi emersi dalla sconfitta sul sintetico dell'Arthur Ashe Stadium, legati alla necessità di rivedere un gioco 'prevedibile'. Il tutto in risposta alla sfida a distanza con Alcaraz che a Tokyo, impegnato all'Atp 500 dopo il trionfo di New York, ha definito quella attuale la sua "migliore" stagione e ha detto di attendersi diversi cambiamenti dal suo rivale anche in vista di un possibile scontro all'Open di Shanghai dove entrambi giocheranno. Sinner ha ribadito poi che "serve sicuramente un po' di tempo per mettere tutte le cose al posto giusto, però stiamo lavorando molto duramente, in modo giusto e molto equilibrato". L'impegno è essere "un giocatore migliore. La risposta è stata sempre sul campo, però stiamo lavorando, per fare tutte le cose nel modo migliore: poi se sono migliore a Shanghai o un po' dopo cambia relativamente poco". "Non devo e non voglio dimenticare la mia identità che è fondamentale per essere un giocatore forte - ha aggiunto - Però, come ho già detto, devo mettere qualcosina dentro e poi vediamo cosa posso fare".