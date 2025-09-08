Us Open, i vip visti sugli spalti: da Spike Lee a Donald Trump. FOTO

Si è visto anche il presidente americano Donald Trump durante la finale tra Alcaraz e Sinner all'Arthur Ashe Stadium. Ma, in generale, durante le fasi del torneo sono state tante le celebrities che hanno fatto capolino sulle tribune dei campi da gioco. Avvistati, tra gli altri Ben Stiller e Rami Malek. Ma anche leggende dello sport Usa come Simone Biles. Tutti ammirati dalle prodezze dei tennisti in campo