Us Open, i vip visti sugli spalti: da Spike Lee a Donald Trump. FOTO

Us Open, i vip avvistati sugli spalti quest'anno: da Spike Lee a Donald Trump. FOTO
Si è visto anche il presidente americano Donald Trump durante la finale tra Alcaraz e Sinner all'Arthur Ashe Stadium. Ma, in generale, durante le fasi del torneo sono state tante le celebrities che hanno fatto capolino sulle tribune dei campi da gioco. Avvistati, tra gli altri Ben Stiller e Rami Malek. Ma anche leggende dello sport Usa come Simone Biles. Tutti ammirati dalle prodezze dei tennisti in campo
- Spettacolo sul campo, ma anche sugli spalti agli Us Open dove a Flushing Meadows sono terminati fli Us Open, con la finale tra Alcaraz e Sinner, vinta dallo spagnolo. Gli occhi degli spettatori sono stati puntati non soltanto sulle prodezze dei tennisti in campo, ma anche sui vip che hanno affollato le tribune dei campi da gioco
- Causando un ritardo rispetto all'inizio della finalissima, ha presenziato anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in tribuna a New York durante l'atto finale del prestigioso torneo di tennis
- Già nei primi giorni di incontri, tuttavia, alcune celebrities hanno fatto capolino sugli spalti, a cominciare dall'ex direttrice di Vogue Anna Wintour, che ha avuto modo di scambiare anche qualche parola a bordo campo col numero uno al mondo Sinner
- Avvistato anche un altro grande appassionato di tennis come Spike Lee, non nuovo ad apprizioni sul luogo dei grandi appuntamenti del circuito, malgrado il suo sport favorito resti sempre il basket
- Tra gli osservatori più attenti anche un altro divo di Hollywood come Rami Malek, immortalato a più riprese dalle telecamere attorniato da altri illustri colleghi
- Tra questi c'era anche Alec Baldwin, paparazzato in più di un'occasione a commentare le fasi di gioco dell'ultimo Slam di stagione
- A Flushing Meadows si è ricomposta una coppia che ha fatto le fortune del cinema a stelle e strisce e che sembra resistere anche fuori dal set, unita da un forte legame d'amicizia: stiamo parlando di Ben Stiller e Owen Wilson
- Ad ammirare le prodezze dei più grandi giocatori del circuito anche un'altra star del cinema americano come Katie Holmes
- Segnalata sugli spalti anche la presenza di Lindsay Lohan, col suo immancabile tocco glamour
- Non solo showbiz, sugli spalti ecco anche una leggenda dello sport americano come la ginnasta Simone Biles
- Proprio in finale è comparso sugli spalti anche il celebre cantante Bruce Springsteen che ha dispensato sorrisi e saluti a chi lo ha riconosciuto
- Occhiali da sole e giacca in pelle marrone, agli Us Open è stata avvistata poi anche l'attrice ed imprenditrice americana Jessica Alba
- Un'altra star della musica presente nel corso della finalissima tra Sinner ed Alcaraz è stata Pink, pseudonimo di Alecia Beth Moore
- Tra gli atleti che sono intervenuti durante l'atto finale dle torneo newyorchese c'era anche la stella dell'Nba Stephen Curry insieme alla moglie Ayesha
- La presenza di big internazionali della musica è stata arricchita anche dalla presenza di Sting, seduto proprio a fianco di Bruce Springsteen
- I fan di "Friends" ma non solo hanno potuto riconoscere sugli spalti pure la celebre attrice Courteney Cox