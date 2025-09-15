Serie A, Verona-Cremonese 0-0. Ora in campo Como-Genoa

La 3^ giornata di campionato si chiude con le ultime due partite. Match senza reti al Bentegodi: diverse le chance per Orban e Giovane, ottima performance di Audero
Si chiude con le ultime due partite la 3^ giornata di Serie A. Verona-Cremonese è finita 0-0, dalle 20.45 il Como ospita il Genoa. Il turno si è aperto sabato con la vittoria 4-3 della Juventus nel derby d’Italia contro l'Inter, il successo del Cagliari 2-0 sul Parma e la sconfitta della Fiorentina 1-3 contro il Napoli. Domenica Roma-Torino è finita 0-1, poi Atalanta-Lecce 4-1, Pisa-Udinese 0-1, Sassuolo-Lazio 1-0 e Milan-Bologna 1-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Verona-Cremonese (GLI HIGHLIGHTS)
Parte forte il Verona che nei primi minuti ci prova due volte con Orban. Chance per Giovane, Audero manda in calcio d’angolo. Al 22’ Hellas vicino al vantaggio ancora con Giovane, che si rende pericoloso anche poco dopo ma viene anticipato da Baschirotto. Al 42’ Audero salva su Bradaric. Nella ripresa la Cremonese si fa più aggressiva, ma al 61’ è ancora Giovane a sfiorare il gol, seguito due minuti dopo da Orban: Audero dice no a entrambi. All’88’ Grassi chiude su Niasse e spazza via. Al 91’ ci prova Sarmiento, Montipò para in tuffo. Al 93' altra occasione per il Verona: para ancora Audero che sventa il tentativo di Sarr. Dopo quattro minuti di recupero il risultato non si sblocca e il match al Bentegodi finisce senza reti.
Il tabellino di Verona Cremonese 0-0
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò, Nunez, Nelsson, Frese (25'st Bella-Kotchap), Belghali, Serdar, Bernede (34'st Niasse), Gagliardini (29'pt Akpa Akpro, 34'st Al-Musrati), Bradaric, Orban (34'st Sarr), Giovane. All: Zanetti
CREMONESE (3-5-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Bianchetti, Zerbin (40'st Floriani Mussolini), Collocolo, Bondo (12'st Grassi), Vandeputte (12'st Sarmiento), Pezzella, Bonazzoli (12'st Vardy), Sanabria (21'st Vasquez). All: Nicola
Ammoniti: Serdar, Giovane, Collocolo.
