Serie A, Verona-Cremonese 0-0. Ora in campo Como-Genoa

Si chiude con le ultime due partite la 3^ giornata di Serie A. Verona-Cremonese è finita 0-0, dalle 20.45 il Como ospita il Genoa. Il turno si è aperto sabato con la vittoria 4-3 della Juventus nel derby d’Italia contro l'Inter, il successo del Cagliari 2-0 sul Parma e la sconfitta della Fiorentina 1-3 contro il Napoli. Domenica Roma-Torino è finita 0-1, poi Atalanta-Lecce 4-1, Pisa-Udinese 0-1, Sassuolo-Lazio 1-0 e Milan-Bologna 1-0 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).