Serie A, la Roma cade in casa: all’Olimpico vince il Torino 1-0

Sport
©Ansa

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato è ripartito con la terza giornata. Oggi cinque partite: Roma-Torino, alle 12.30, è finita 0-1; alle 15 al via Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese; alle 18 si gioca Sassuolo-Lazio; alle 20.45 c’è Milan-Bologna

ascolta articolo

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato è ripartito con la terza giornata di Serie A. Oggi cinque partite: Roma-Torino, alle 12.30, è finita 0-1; alle 15 sono iniziate Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese; alle 18 si gioca Sassuolo-Lazio; alle 20.45 c’è Milan-Bologna. Sabato il turno è iniziato con la vittoria 4-3 della Juventus nel derby d’Italia contro l'Inter, il successo del Cagliari 2-0 sul Parma e la sconfitta della Fiorentina 1-3 contro il Napoli. La terza giornata si chiude lunedì con Verona-Cremonese alle 18.30 e Como-Genoa alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Roma-Torino

Il Torino vince 1-0 all’Olimpico contro la Roma. Il primo tempo finisce senza reti, con i giallorossi che giocano meglio e ci provano con Mancini ed Hermoso. Col passare dei minuti i granata prendono le misure. Il gol della vittoria arriva al 59’: Simeone segna con un destro a giro sul secondo palo. Il Toro va vicino al raddoppio in un paio di occasioni, con Svilar decisivo. Roma davvero pericolosa solo nel recupero. Ma il risultato non cambia più: prima sconfitta per la Roma di Gasperini, prima vittoria in campionato per il Torino di Baroni.

Il tabellino di Roma-Torino 0-1

14' st Simeone

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso (35' st Celik) , Mancini, Ndicka; Wesley, Cristante (20' st Pisilli), Koné, Angeliño (35' st El Shaarawy); Soulé, El Aynaoui (1' st Ferguson); Dybala (1' st Baldanzi). All. Gasperini

Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei, Asllani (35' st Tameze), Ilic (20' st Casadei); Ngonge (20' st Aboukhal), Simeone (20' st Adams), Vlasic (39' st Anjorin). All. Baroni

Ammoniti: Aslani, Ismajili, Wesley, Angelino e Aboukhal per gioco falloso.

