Serie A, la Roma cade in casa: all’Olimpico vince il Torino 1-0

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato è ripartito con la terza giornata di Serie A. Oggi cinque partite: Roma-Torino, alle 12.30, è finita 0-1; alle 15 sono iniziate Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese; alle 18 si gioca Sassuolo-Lazio; alle 20.45 c’è Milan-Bologna. Sabato il turno è iniziato con la vittoria 4-3 della Juventus nel derby d’Italia contro l'Inter, il successo del Cagliari 2-0 sul Parma e la sconfitta della Fiorentina 1-3 contro il Napoli. La terza giornata si chiude lunedì con Verona-Cremonese alle 18.30 e Como-Genoa alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).