Serie A, Cagliari-Parma 2-0. Ora c'è il derby d’Italia Juve-Inter: 2-1

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprende con la terza giornata di Serie A. Oggi tre partite: alle 15 il Cagliari ha battuto 2-0 il Parma, alle 18 è iniziato il derby d’Italia tra Juventus e Inter, alle 20.45 chiude il sabato Fiorentina-Napoli. Si prosegue domenica con Roma-Torino alle 12.30, alle 15 Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese, alle 18 Sassuolo-Lazio, alle 20.45 Milan-Bologna. Il turno termina lunedì con Verona-Cremonese alle 18.30 e Como-Genoa alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).