Serie A, Cagliari-Parma 2-0. Ora c'è il derby d’Italia Juve-Inter: 2-1

Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprende con la terza giornata di Serie A. Oggi tre partite: alle 15 il Cagliari ha battuto 2-0 il Parma, alle 18 è iniziato il derby d’Italia tra Juventus e Inter, alle 20.45 chiude il sabato Fiorentina-Napoli. Si prosegue domenica con Roma-Torino alle 12.30, alle 15 Atalanta-Lecce e Pisa-Udinese, alle 18 Sassuolo-Lazio, alle 20.45 Milan-Bologna. Il turno termina lunedì con Verona-Cremonese alle 18.30 e Como-Genoa alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
La cronaca di Cagliari-Parma
Il Cagliari batte 2-0 il Parma. In avvio diverse occasioni per gli ospiti, soprattutto con Pellegrino e Cutrone: Caprile para. La partita si sblocca al 33’: cross da sinistra di Obert, Belotti tira in porta, Suzuki respinge, Mina di testa firma l’1-0 per i padroni di casa. Il primo tempo si chiude con il Cagliari avanti. Nella ripresa il Parma ci prova e al 71’ Oristanio colpisce la traversa. Poco dopo, al 77’, il raddoppio del Cagliari: Adopo colpisce il palo, il neo-entrato Felici si lancia sul pallone e segna la sua prima rete coi sardi. Il Parma prova a rendersi pericoloso, ma non c’è più tempo: finisce 2-0 per il Cagliari.
Il tabellino di Cagliari-Parma 2-0 (GLI HIGHLIGHTS)
33' pt Mina, 32' st Felici
Cagliari (4-3-2-1): Caprile, Zappa (10' st Palestra), Mina, Luperto, Obert; Adopo, Prati, Folorunsho (42' st Zè Pedro); Esposito (29' st Felici), Gaetano (10' st Deiola), Belotti (29' st Borrelli). All.: Pisacane
Parma (3-5-2): Suzuki, Delprato, Circati, Ndiaye; Lovik (18' st Almqvist), Sorensen (40' st Sorensen), Bernabè (35' st Estevez), Ordonez (1' st Oristanio), Valeri; Cutrone (40' st Djuric) Pellegrino. All.: Cuesta
Ammoniti: Zappa, Ordonez, Esposito, Deiola per gioco falloso.
