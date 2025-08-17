MotoGp, Gp Austria: a Spielberg vince Marc Marquez, terzo Bezzecchi

Lo spagnolo, a bordo della sua Ducati, ha vinto il Gp d'Austria classe MotoGp: è al suo primo successo nella gara lunga al Red Bull Ring. Ha preceduto al traguardo il connazionale Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi (Aprilia). Quarto posto per Pedro Acosta, con la Ktm. Ottavo Francesco Bagnaia, con l'altra Desmosedici ufficiale
Marc Marquez, a bordo della sua Ducati, ha vinto il Gp d'Austria classe MotoGp. Lo spagnolo, al suo primo successo nella gara lunga al Red Bull Ring, ha preceduto al traguardo il connazionale Fermin Aldeguer (Ducati Gresini) e Marco Bezzecchi, che era partito dalla pole position, terzo sul podio con l'Aprilia. Quarto posto per Pedro Acosta, con la Ktm. Ottavo Francesco Bagnaia, con l'altra Desmosedici ufficiale.
Ansa/Twitter/Getty
