MotoGp, Austria: Marc Marquez vince la gara Sprint, out Bagnaia

Sport
©Ansa

Lo spagnolo ha preceduto sul traguardo il fratello Alex, terzo posto andato a Pedro Acosta, con la Ktm. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia, ha chiuso invece, al quarto posto. Sfortunata la gara di Francesco Bagnaia che è stato costretto a ritirarsi 

Marc Marquez, su Ducati, ha vinto la gara sprint del Gp d'Austria classe MotoGp. Lo spagnolo, infatti, ha preceduto sul traguardo il fratello Alex Marquez (Ducati Gresini). Terzo posto andato a Pedro Acosta, con la Ktm, per un podio tutto a tinte spagnole. Marco Bezzecchi, partito dalla pole position con l'Aprilia, ha chiuso invece, al quarto posto. Sfortunata la gara di Francesco Bagnaia che è stato costretto a ritirarsi a causa di alcuni problemi al pneumatico posteriore, dopo una brutta partenza dalla prima fila. Il sudafricano della Ktm Brad Binder è giunto quinto, davanti allo spagnolo della Ducati Fermin Aldeguer. Settimo e ottavo posto per gli altri italiani Enea Bastianini, con la Ktm e Fabio Di Giannantonio su Ducati. A completare la top ten il francese della Honda Johann Zarco e lo spagnolo dell'Aprilia Jorge Martin.

La classifica e la gara lunga

Marquez, ricorda Sky Sport, sfata così il tabù Austria, dove non aveva mai vinto prima, conquistando l'ennesima Sprint della sua stagione. Il ducatista adesso vede aumentare il suo gap in classifica, visto che al momento risulta essere a +123 punti su Alex e a +180 su Bagnaia. Domenica alle 14 è in programma la gara lunga, che si potrà seguire live su Sky e in streaming su Now. 

MotoGp Rep. Ceca, vince Marc Marquez: video e highlights

