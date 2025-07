MotoGp Repubblica Ceca, a Brno vince Marc Marquez. Secondo Bezzecchi

Terzo lo spagnolo Acosta (Ktm), dopo essere stato tallonato negli ultimi giri da Bagnaia (Ducati), arrivato quarto partendo dalla pole. Out Bastianini proprio quando stava lottando per il podio. Bel settimo posto di Martin

Lo spagnolo Marc Marquez, leader del Mondiale di MotoGP, trionfa nel Gran Premio della Repubblica Ceca, a Brno. Al secondo posto Marco Bezzecchi (Aprilia); al terzo lo spagnolo Pedro Acosta (Ktm) dopo essere stato tallonato negli ultimi giri da Pecco Bagnaia (Ducati), che si è posizionato quarto partendo dalla pole position. Out Enea Bastianini (Ktm) proprio quando era in lotta per il podio. Settimo piazzamento per lo spagnolo Jorge Martin (Aprilia), al rientro.