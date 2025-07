MotoGp, a Brno prima pole stagionale per Bagnaia davanti a Marquez

Prima pole position per Pecco Bagnaia in questa stagione: il pilota italiano in alla sua Ducati ha fatto registrare il miglior tempo nelle qualifiche del Gp della Repubblica Ceca, a Brno, in 1:52.303. Bagnaia ha preceduto il compagno di scuderia e leader del Mondiale, Marc Marquez, che è scivolato nell'ultimo tentativo mentre si stava migliorando, e Quartararo. Quarto tempo per Bezzecchi, 12esimo per Martin al rientro dall'infortunio di Lusail, tre mesi fa. Dalle 15 semaforo verde per la Sprint Race.