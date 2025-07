Wimbledon, oggi Sinner sfida Pedro Martinez per conquistare gli ottavi

L’azzurro, numero 1 del ranking, al terzo turno affronta Pedro Martinez, n. 52 al mondo. La partita è prevista con orario di inizio alle 14.30. In campo anche Sonego, Cobolli e Cocciaretto. Ieri ok Alcaraz, eliminati Bellucci, Darderi e la coppia Errani-Paolini. Il torneo sull’erba londinese si può seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW

Jannik Sinner torna in campo oggi a Wimbledon e va a caccia di un posto negli ottavi di finale. L’azzurro numero 1 del ranking, al terzo turno affronta Pedro Martinez, n. 52 al mondo. La partita è prevista con orario di inizio alle 14.30. Il 28enne spagnolo di Alzira è alla quarta partecipazione sull’erba londinese, dove però non è mai andato oltre il terzo turno, così come nei 19 Slam a cui finora ha partecipato. Un solo precedente tra i due, Roma 2022, vinto in due set da Sinner. Il match e il torneo si possono seguire in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.

Cosa è successo ieri

Carlos Alcaraz, campione in carica del torneo, ieri ha vinto con qualche difficoltà più del previsto. Opposto al n.125 al mondo, il tedesco Jan-Lennard Struff, lo spagnolo cede il secondo set, chiudendo il match dopo quasi due ore e mezza (6-1 3-6 6-3 6-4). Per lui si tratta della 21esima vittoria consecutiva, che gli hanno fruttato tre titoli (Roma, Parigi e Queen’s). Giornata nera per il tennis azzurro: nulla da fare per Mattia Bellucci, n.73 del ranking, che cede di schianto, dopo un buon avvio di match, contro il britannico Cameron Norrie, n.61. Alla seconda apparizione sui prati londinesi, il 24enne di Busto Arsizio perde in tre set il duello fra mancini. Saluta Londra anche Luciano Darderi, n.59, costretto a scendere in campo per il terzo giorno consecutivo per via dell'interruzione (per oscurità) del match precedente. Opposto all'australiano Jordan Thompson, n.44 del mondo, decisamente più a suo agio sull'erba, l'italo-argentino cede in quattro set dopo quasi tre ore di match (6-4 6-4 3-6 6-3). Escono di scena anche Sara Errani e Jasmine Paolini eliminate - a sorpresa - al secondo turno del torneo di doppio, contro Barbora Krejcikova e Hao Ching Chan, che si impongono con il punteggio 6-3, 6-2.