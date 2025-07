Wimbledon 2025: tutte le partite in programma oggi

Terzo turno del singolare maschile: per gli azzurri scendono in campo Mattia Bellucci, contro Norrie, e Luciano Darderi, contro Thompson. Le campionesse olimpioniche 2024 nel doppio femminile lottano per gli ottavi, nel doppio misto Errani-Vavassori

Quinto giorno a Wimbledon: oggi, venerdì 4 luglio, si apre il terzo turno. Diversi gli azzurri in campo per il singolare maschile: Mattia Bellucci sfida il britannico Cameron Norrie, Luciano Darderi se la vede con l'australiano Jordan Thompson. Occhi puntati su Carlos Alcaraz, contro Jan-Lennard Struff. Nel doppio femminile, le campionesse olimpioniche Jasmine Paolini e Sara Errani incontrano Hao-Ching Chan e Barbora Krejcikova per qualificarsi agli ottavi. Nel doppio misto c'è di nuovo Errani, in coppia con Andrea Vavassori, che giocano contro Julian Cash e Heather Watson. Il torneo è in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.