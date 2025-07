Wimbledon, oggi Sinner- Vukic. Altri cinque italiani in campo

Sinner torna sul campo di Wimbledon, forte del successo contro Luca Nardi, e si prepara per affrontare l'australiano Aleksandar Vukic (n.93) al secondo turno. I due si sono già incontrati a Melbourne, nel 2021, e a Sofia, nel 2022: ha sempre vinto Jannik. Inizieranno a giocare intorno alle 14:30. Il numero uno al mondo non è l’unico italiano in gara oggi: Lorenzo Sonego gioca contro Nikoloz Basilashvili, Flavio Cobolli se la vedrà con Jack Pinnington Jones. Luciano Darderi deve invece finire il match contro Arthur Fery, interrotto ieri per il buio quando l’azzurro stava vincendo due set a zero. Per il tennis femminile è grande attesa per la sfida tra Lucia Bronzetti e Mirra Andreeva, mentre Elisabetta Cocciaretto affronta Katie Volynets. Il torneo di Wimbledon è in esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW.