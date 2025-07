Tennis, Wimbledon 2025: le partite di oggi degli italiani e dei big

Inizia il secondo turno del torneo inglese. Tra gli azzurri rimasti in gara, oggi tocca a Mattia Bellucci, Luciano Darderi e Jasmine Paolini. Tra i big tornano in campo Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka. Il numero 1 del mondo, invece, gioca il 3 luglio contro l'australiano Aleksandar Vukic. Nel doppio, primo turno per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, mentre Angelica Moratelli gioca in coppia con l’americana Sabrina Santamaria. Tutto in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW