Wimbledon, in corso derby tra Sinner e Nardi. Oggi altri 5 italiani

Seconda giornata del torneo di Wimbledon , con gli ultimi incontri del primo turno e sette italiani in campo. Oggi c’è l’esordio del n°1 del mondo Jannik Sinner, impegnato ora nel derby con Luca Nardi. Elisabetta Cocciaretto, intanto, ha battuto Jessica Pegula e accede al secondo turno. Avanza anche Lorenzo Sonego, che ha sconfitto Jaime Faria. Oggi tocca anche a Lorenzo Musetti, Flavio Cobolli, Lucia Bronzetti. Tornano sull’erba inglese anche Matteo Arnaldi e Giulio Zeppieri, per concludere i loro match sospesi per oscurità lunedì. Tra i big, da segnalare il debutto del sette volte campione Novak Djokovic contro il francese Alexandre Muller. Il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio.

Gli italiani in campo oggi

Oggi, quindi, è il giorno dell’esordio di Sinner contro Nardi: i due non si sono mai affrontati. Sonego, intanto, ha battuto il portoghese Jaime Faria: 3-6, 4-6, 2-6 il punteggio, in un'ora e 45 minuti di gioco. In campo anche Musetti, che rientra dopo l'infortunio che lo ha fermato a Parigi e sfida il georgiano Nikoloz Basilashvili. E Cobolli, che gioca contro il qualificato Beibit Zhukayev. In campo femminile, Cocciaretto ha battuto in due set Jessica Pegula, numero 3 del mondo, e conquista il secondo turno: punteggio di 6-2, 6-3 in un'ora di gioco. Bronzetti si trova di fronte Jil Teichmann. Tornano in campo oggi anche Arnaldi e Zeppieri, dopo che ieri i loro match sono stati sospesi per il buio. Arnaldi gioca contro Botic Van De Zandschulp e deve ripartire dal terzo set, dopo aver perso i primi due. Zeppieri gioca il quinto, decisivo, set contro il giapponese Shintaro Mochizuki.