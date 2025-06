Wimbledon, Sinner: “Cambi staff decisi dopo Halle. Non influiranno"

Il tennista altoatesino ha commentato la scelta di separarsi dal preparatore atletico e dal fisioterapista prima del torneo inglese sull’erba. “Nulla è cambiato, onestamente e non credo che abbia avuto effetto su di me anche perché era una cosa già decisa. Ho voluto fare qualcosa di differente e separarmi da alcune persone e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra”, ha dichiarato ascolta articolo

"Ho deciso di cambiare dopo Halle. Nulla di eclatante". Parola del tennista numero 1 al mondo Jannik Sinner che ha spiegato in conferenza stampa prima del torneo di Wimbledon le ragioni che lo hanno portato ad annunciare la separazione dal preparatore atletico Panichi e dal fisioterapista Badio. “Nulla è cambiato, onestamente e non credo che abbia avuto effetto su di me anche perché era una cosa già decisa. Stiamo lavorando con il mio team nel modo migliore possibile. Sono qui per giocare un ottimo tennis, questo è il mio obiettivo. Abbiamo fatto grandi cose in passato, la finale del Roland Garros è stato un traguardo eccezionale, indipendentemente dal risultato, ma ho voluto fare qualcosa di differente e separarmi da alcune persone e ora sono curioso di sapere cosa accadrà a Londra nelle prossime due settimane", ha sottolineato Sinner, che debutterà nel torneo inglese contro un altro azzurro, il numero 94 della classifica ATP Luca Nardi.

La formazione di un nuovo team Il n.1 del mondo ha poi aggiunto poi che al momento non ha pensato a sostituti: “Capisco che il timing sia stato strano ma avendo lavorato molto prima non subirò ora le conseguenze di questa decisione, non dovrebbe influire tanto in un torneo speciale come questo. Sono pronto per giocare, mi sto allenando bene. Non ho pensato a chi arriverà, le opzioni sono tante ma non è il momento adatto per pensare a questo", ha aggiunto Sinner. Il tennista altoatesino ha però reso chiaro cosa cerchi: “Voglio che ci sia un rapporto di fiducia sia con me che con il resto del team. Mi ispiro molto anche al lavoro di cuoco di mio padre, in cucina bisogna andare d'accordo con le persone per lavorare assieme" Leggi anche Wimbledon, tabellone e partecipanti: il sorteggio per gli italiani