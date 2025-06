Tennis, al via Wimbledon 2025. In corso la sfida Fognini-Alcaraz

Inizia oggi la 138esima edizione del torneo. In campo sette italiani: Fognini-Alcaraz, Berrettini-Majchrzak, Paolini-Sevastova, Darderi-Safiullin, Zeppieri-Mochizuki e Arnaldi-Van de Zandschulp. Bellucci ha battuto Crawford ed è al secondo turno. L'esordio di Jannik Sinner è domani, nel derby con Luca Nardi. Tutto il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio ascolta articolo

Inizia oggi la 138esima edizione del torneo di Wimbledon. In campo sette italiani: Fognini-Alcaraz, Berrettini-Majchrzak, Paolini-Sevastova, Darderi-Safiullin, Zeppieri-Mochizuki, Arnaldi-Van de Zandschulp. Bellucci ha battuto Crawford ed è al secondo turno. L'esordio di Jannik Sinner è domani, martedì 1 luglio, nel derby con Luca Nardi. Tutto il torneo è in diretta esclusiva su Sky Sport e in streaming su NOW fino al 13 luglio.

Le partite di oggi degli italiani Il primo italiano a scendere in campo oggi è stato Mattia Bellucci: in mattinata ha battuto in quattro set il britannico Oliver Crawford, in tabellone grazie a una wild card. Il punteggio: 6-7, 6-3, 6-4, 6-4. Il 24enne lombardo affronterà al secondo turno il ceco Jiri Lehecka. Sul Centrale è in corso la sfida tra il campione uscente Carlos Alcaraz e l’azzurro Fabio Fognini. Sul Campo 5, invece, Luciano Darderi sta affrontando il russo Roman Safiullin. Più tardi Matteo Berrettini affronta il polacco Kamil Majchrzak, Matteo Arnaldi se la vede con l'olandese Botic van de Zandschulp, mentre Giulio Zeppieri avrà di fronte il giapponese Shintaro Mochizuki. In campo femminile, debutto di Jasmine Paolini contro la lettone Anastasija Sevastova. Vedi anche Wimbledon, Sinner: “Cambi staff decisi dopo Halle. Non influiranno"

I risultati di oggi degli italiani BELLUCCI (Ita) vs Crawford (Gbr): 6-7, 6-3, 6-4, 6-4

(Ita) vs Crawford (Gbr): 6-7, 6-3, 6-4, 6-4 Alcaraz (Esp) vs FOGNINI (Ita) in corso

DARDERI (Ita) vs Safiullin: in corso

BERRETTINI (Ita) vs Majchrzak (Pol) dopo le 17.30

PAOLINI (Ita) vs Sevastova (Lat) dopo le 17.30

ARNALDI (Ita) vs Van de Zandschulp (Ned) dopo le 17.40

Mochizuki (Jpn) vs ZEPPIERI (Ita) dopo le 18.10 Vedi anche Sinner a Wimbledon 2025, il tabellone e i possibili avversari

Gli altri big in campo oggi Il torneo di Wimbledon è partito subito con una sorpresa: Daniil Medvedev, n. 9 del mondo e del seeding e semifinalista nel 2023 e nel 2024, è stato sconfitto dal francese Benjamin Bonzi: 7-6, 3-6, 7-6, 6-2 il punteggio. Fuori anche Stefanos Tsitsipas: sotto 6-3, 6-2 contro il francese Valentin Royer, si è ritirato per un problema alla schiena. Avanza, invece, la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka: ha battuto 6-1, 7-5 la qualificata canadese Carson Branstine. Tra i big, oggi esordio anche per Sascha Zverev contro il francese Arthur Rinderknech e per Taylor Fritz contro Mpetshi Perricard. Vedi anche Uk, Wimbledon inizia sotto temperature record