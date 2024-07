Wimbledon, vince ancora Carlos Alcaraz: Djokovic battuto in finale

Il fenomeno spagnolo, che era il campione in carica del torneo, ha superato Nole in tre set con il punteggio di 6-2, 6-2, 7-6. Per Alcaraz - 21 anni - si tratta della quarta vittoria in un torneo del Grande Slam. Per il serbo è la seconda sconfitta consecutiva nell’atto conclusivo sull’erba londinese. Ieri, nella finale femminile, l’azzurra Jasmine Paolini ha perso in finale in tre set contro Barbora Krejcikova

È ancora Carlos Alcaraz il campione di Wimbledon. Il fenomeno spagnolo, che doveva difendere la vittoria dello scorso anno, ha vinto in finale contro Novak Djokovic in tre set: 6-2, 6-2, 7-6. La partita non è mai stata davvero in discussione, con Alcaraz che ha condotto l’incontro dall’inizio alla fine dando pochissimo spazio a un Djokovic apparso spesso in grande difficoltà. Con questa vittoria il 21enne spagnolo ottiene il suo secondo successo a Wimbledon, il quarto in un torneo del Grande Slam. Per il tennista serbo - che in bacheca ha ben 24 Slam, record di sempre, e 7 tornei di Wimbledon - si tratta invece della tredicesima sconfitta in una finale Slam, la seconda consecutiva sull’erba inglese contro Alcaraz. Ieri, nella finale femminile, l’azzurra Jasmine Paolini ha perso in finale in tre set contro Barbora Krejcikova.