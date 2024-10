Europa, alle 18.45 Roma e Fiorentina. Lazio alle 21. Le formazioni

Tre le italiane in campo in queste due competizioni europee. Per la terza giornata di Europa League, alle 18.45 si gioca Roma-Dinamo Kiev e alle 21 Twente-Lazio. Per la seconda giornata di Conference League, invece, alle 18.45 c’è San Gallo-Fiorentina. Tutto in diretta su Sky

Dopo la Champions, ripartono anche Europa League e Conference. Tre le italiane in campo in queste due competizioni. Per la terza giornata di Europa League, alle 18.45 si gioca Roma-Dinamo Kiev e alle 21 Twente-Lazio (GLI HIGHLIGHTS DI EUROPA LEAGUE). Per la seconda giornata di Conference League, invece, alle 18.45 c’è San Gallo-Fiorentina. Tutto in diretta su Sky. La Roma arriva alla terza giornata del girone unico dopo il pareggio 1-1 con l’Atletico Bilbao e la sconfitta contro l’Elfsborg. Per la Lazio due vittorie: 3-0 contro la Dinamo Kiev e 4-1 contro il Nizza. La Fiorentina, nella prima giornata di Conference, ha vinto 2-0 contro il The New Saints.