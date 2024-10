Champions League, ora Atalanta-Celtic 0-0. Stasera Young Boys-Inter

Due le squadre italiane impegnate oggi nella terza giornata del girone unico di CL. I bergamaschi stanno ospitando gli scozzesi mentre alle 21 i campioni d’Italia giocano in Svizzera. Ieri successo per il Milan e sconfitte per Juventus e Bologna

Prosegue la terza giornata del girone unico di Champions League. In campo oggi due squadre italiane: in questo momento è in corso Atalanta-Celtic, iniziata alle 18.45. Stasera c'è Young Boys-Inter alle 21 ( LA CLASSIFICA ). Ieri invece il Milan ha battuto 3-1 il Bruges , la Juventus ha perso 1-0 con lo Stoccarda e il Bologna è stato sconfitto 2-0 dall’Aston Villa ( GLI HIGHLIGHTS DELLA CHAMPIONS LEAGUE ).

Nella terza sfida del girone unico di Champions League l’Atalanta affronta in casa il Celtic. Gli scozzesi sono una squadra da non prendere sottogamba. “Mi aspetto una partita bella e aperta, con la componente agonistica propria delle due contendenti”, ha detto alla vigilia Gian Piero Gasperini. I bergamaschi, nelle prime due giornate hanno pareggiato con l’Arsenal e vinto contro lo Shakhtar Donetsk. Un altro successo li proietterebbe nelle zone alte della classifica.

L’Inter in Svizzera con il turnover

Alle ore 21 l’Inter se la vedrà con lo Young Boys. La partita con gli svizzeri arriva subito prima del big match con la Juventus di domenica in campionato. Ma Simone Inzaghi vuole che i suoi giocatori si concentrino sul match di stasera. Una sfida da non sbagliare se i nerazzurri vogliono continuare al meglio la corsa per entrare tra le prime otto della classifica unica nella prima fase della nuova Champions League, dopo il pari in casa del Manchester City e il largo successo contro la Stella Rossa. La partita odierna è insidiosa anche a livello di terreno di gioco, visto che lo Young Boys gioca sull'erba sintetica, motivo per cui i nerazzurri hanno scelto di svolgere la rifinitura in Svizzera. Tra infortunati e un fisiologico turnover, la formazione titolare vedrà diverse sorprese, con alcuni cambi rispetto alla formazione titolare tipo.