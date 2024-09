Serie A, Fiorentina-Monza 2-2 e Genoa-Verona 0-2. Ora anche Juve-Roma

Si chiude oggi la terza giornata del campionato di Serie A. Due le partite delle 18.30: Fiorentina-Monza è finita 2-2, mentre Genoa-Verona è terminata 2-0 per gli ospiti. Alle 20.45 sono iniziati il big match Juventus-Roma e Udinese-Como. Il turno si era aperto venerdì con il 4-0 dell’Inter contro l’Atalanta e la vittoria del Torino 1-0 a Venezia. Sabato successo del Napoli 2-1 contro il Parma e del Lecce 1-0 contro il Cagliari, pareggi 2-2 tra Lazio e Milan e 1-1 tra Bologna ed Empoli. Il campionato tornerà con la quarta giornata nel weekend del 14-15 settembre, dopo la sosta per le nazionali.

La cronaca di Genoa-Verona

A Marassi il Verona vince 2-0 contro il Genoa. Il primo tempo si chiude senza reti. L’occasione più importante del Genoa è di Vasquez, che in area colpisce la traversa. Nel Verona buona chance per Harroui, fermato da Gollini. Il risultato cambia al 55’: cross di Lazovic sulla fascia sinistra, Gollini tocca ma la palla arriva a Tchatchoua, che di destro fa 1-0. Pochi minuti dopo, calcio di rigore per il Verona per un fallo di mano di Thorsby: al 64’ sul dischetto va Tengstedt, che non sbaglia. Dopo 6 minuti di recupero, finisce 2-0 per il Verona.



Il tabellino di Genoa-Verona

10' st Tchatchoua., 19' st su rig. Tengstedt



GENOA (3-5-2): Gollini; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli (15' st Malinovsky), Frendrup (38' st Ekhator), Badelj (15' st Thorsby), Messias (41' st Accornero), Martin; Vitinha (15' st Ekuban), Pinamonti. All.: Gilardino



VERONA (3-4-2-1): Montipò; Frese, Dawidowicz, Coppola; Tchatchoua, Belahyane, Duda (42' st Magnani), Lazovic (43' st Bradaric); Suslov (16' st Kastanos), Harroui (16' st Daniliuc); Tengstedt (30' st Mosquera). All.: Zanetti



Ammoniti: Suslov, Dawidowicz, Frendrup, Harroui, De Winter, Belahyane, Duda per gioco falloso, Tengstedt, per comportamento non regolamentare, Zanetti per proteste.