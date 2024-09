David Neres, il giocatore del Napoli rapinato in auto dopo la partita

Il nuovo acquisto del Napoli è stato vittima di una rapina dopo la partita contro il Parma. Due rapinatori in moto hanno sfondato il vetro del minivan e gli hanno sottratto un orologio di lusso. Scosso dall'episodio, Neres ha chiesto scusa ai tifosi per non essersi fermato a firmare autografi al rientro in hotel

Notte di paura per il nuovo acquisto del Napoli . David Neres è stato vittima di una rapina nella tarda serata di ieri, subito dopo la partita contro il Parma. Mentre tornava dallo stadio Maradona all'hotel dove alloggia insieme alla moglie, il minivan su cui viaggiavano è stato affiancato da due rapinatori in motocicletta. I malviventi hanno sfondato il vetro oscurato dell'auto, intimando il calciatore che ha dato loro il proprio orologio, del valore di circa 100mila euro.

Le scuse ai tifosi



Neres è rientrato in albergo dopo aver denunciato l'accaduto alla polizia e non si è fermato per fare foto e firmare autografi con i tifosi che lo aspettavano. Un comportamento inizialmente frainteso dai tifosi ma successivamente chiarito.

La moglie di Neres, Kira Winona, ha pubblicato un messaggio su Instagram, spiegando l'accaduto e chiedendo scusa ai tifosi per l'inconveniente.

"David vorrebbe chiedere scusa - si legge - ai tifosi che lo stavano aspettando fuori. Mentre cercava di lasciare lo stadio dopo la partita, due uomini in moto hanno distrutto la macchina e lo hanno rapinato sotto la minaccia delle armi".



