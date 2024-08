Serie A, Bologna-Empoli 1-1, ok Lecce. Ora Lazio-Milan e Napoli-Parma

Dopo le vittorie di ieri del Torino e dell’Inter, la terza giornata del campionato prosegue oggi con 4 match. Nel tardo pomeriggio pareggio al Dall'Ara e vittoria dei salentini sul Cagliari al Via del Mare. Adesso in corso le partite all’Olimpico e al Maradona ascolta articolo

La terza giornata del campionato di Serie A, aperta ieri dalle vittorie di Torino e Inter, prosegue oggi con altre quattro partite. Nel tardo pomeriggio il Lecce ha battuto 1-0 il Cagliari mentre Bologna-Empoli è terminata 1-1. In serata, alle 20.45, sono iniziate Lazio-Milan e Napoli-Parma, ora in corso. Negli anticipi del venerdì i granata hanno battuto il Venezia con un gol di Coco, i nerazzurri hanno vinto a San Siro contro l'Atalanta per 4-0. Domani il programma prevede gli ultimi 4 match: Genoa-Verona e Fiorentina-Monza alle 18.30 e Udinese-Como e Juventus-Roma alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Bologna-Empoli, la cronaca della partita (HIGHLIGHTS) Il Bologna trova il vantaggio dopo 100 secondi: angolo toccato sul primo palo da Beukema, sull’altro palo si inserisce Fabbian che segna da pochi passi. Appena un minuto dopo l’Empoli pareggia: cross di Pezzella e sul secondo palo Gyasi spinge in rete di petto. Nel finale di tempo ottime chance per Solbakken e Orsolini. Nella ripresa pochissime emozioni e praticamente neanche un tiro in porta. Al Dall’Ara finisce 1-1. Il tabellino di Bologna-Empoli 1-1 Gol: nel pt 2' Fabbian, 4' Gyasi BOLOGNA (4-3-3): Skorupski, Posch, Beukema, Lucumi (37' st De Silvestri), Miranda, Moro (9' st Aebischer), Freuler, Fabbian (20' st Dallinga), Orsolini (37' st Urbanski), Castro, Karlsson (9' st Odgaard). All.: Italiano EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi, Grassi (16' st Esposito), Henderson, Pezzella (26' st Cacace), Solbakken (22' st Pellegri), Fazzini (22' st Haas), Colombo (16' st Maleh). All.: D'Aversa (in panchina Sullo) Ammoniti: Pezzella, Henderson per gioco scorretto; Vasquez per comportamento non regolamentare.

Lecce-Cagliari, la cronaca della partita (HIGHLIGHTS) Il Lecce colleziona occasioni in avvio di match, poi al 14esimo il Cagliari colpisce una traversa con Luvumbo. Al 26esimo i padroni di casa passano in vantaggio: Gaspar mette in mezzo una palla su cui Krstovic segna anticipando tutti. Nel finale di frazione, brutto fallo di Dorgu su Prati: inizialmente viene punito con il giallo ma dopo un controllo al Var il cartellino diventa rosso. Il Lecce resta in 10. Nella ripresa miracolo di Falcone su colpo di testa di Azzi. Poi Banda sfiora il 2-0. Nel finale è ancora il portiere dei salentini a salvare il risultato su Luvumbo. All’89esimo clamorosa traversa colpita da Viola. Il risultato però non cambia e il Lecce conquista i primi tre punti della sua stagione. Il tabellino di Lecce-Cagliari 1-0 Gol: nel pt 26' Krstovic LECCE (4-2-3-1): Falcone, Guilbert (31' st Jean), Baschirotto, Gaspar, Gallo, Ramadani, Pierret (31' st Pierotti), Dorgu, Oudin (11' st Morente), Banda (31' st Coulibaly), Krstovic (49' st Rebic). All.: Gotti CAGLIARI (3-5-2): Scuffet, Zappa (1' st Palomino), Mina, Luperto, Azzi (23' st Felici), Deiola (23' st Viola), Prati (1' st Lapadula), Marin, Augello, Luvumbo, Piccoli (37' st Pavoletti). All.: Nicola Espulso al 44' pt Dorgu per gioco falloso. Ammoniti Zappa e Falcone per comportamento non regolamentare, Lapadula e Marin per gioco falloso.

