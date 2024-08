Introduzione

Un minuto prima della mezzanotte di ieri, 30 agosto, si è chiusa la sessione estiva di calciomercato. Le ultime ore di trattative sono state dominate dal caso Victor Osimhen: l’attaccante del Napoli, dato in uscita, non andrà né al Chelsea né all’Al-Ahli che aveva offerto al nigeriano un contratto quadriennale da 40milioni a stagione. Alla Juventus va il primato di acquisto più caro dell'estate: 54milioni all'Atalanta per il centrocampista Teun Koopmeiners. Ecco i colpi più interessanti dei team di Serie A