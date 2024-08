Serie A, Venezia-Torino 0-1. Ora in campo Inter-Atalanta 1-0. DIRETTA

La cronaca di Venezia-Torino (GLI HIGHLIGHTS)

Primo tempo senza gol al Penzo. Due chance per Nicolussi Caviglia ma Milinkovic-Savic dice no. Ci prova anche Adams, intervento decisivo di Joronen. Nella ripresa pericoloso Ilic di testa, poi occasione per Candela su assist di Oristanio. Il Venezia ci prova ancora con Ellertsson: esterno della rete. All'86' il Torino trova il gol dell'1-0 con Coco. Nel recupero bella chance per i padroni di casa ma Gytkjaer manda fuori.

Il tabellino di Venezia-Torino 0-1

Gol: 86' Coco

VENEZIA (3-4-2-1): Joronen; Idzes, Svoboda, Sverko (32' st Altare); Candela (43' st Raimondo), Duncan, Nicolussi Caviglia (17' st Doumbia), Zampano; Ellertsson, Oristanio (32' st El Haddad); Pohjanpalo (32' st Gytkjaer). All: Di Francesco

TORINO (3-5-2): Milinkovic Savic; Vojvoda (32' st Dembelè), Coco, Masina; Lazaro (46' st Walukiewicz), Ricci (17' st Pedersen), Linetty, Ilic, Sosa (17' st Sanabria); Adams (32' st Tameze), Zapata. All: Vanoli

Ammoniti: Pedersen, Lazaro. Altare, Duncan, Vojvoda, Linetty per gioco falloso.