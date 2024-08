Olimpiadi, i guadagni degli italiani che hanno vinto le medaglie

I Giochi olimpici di Parigi si sono chiusi con un bottino di 40 medaglie per l’Italia (12 d’oro, 13 d’argento e 15 di bronzo). Il Coni premia gli atleti con 180mila euro lordi per il gradino più alto del podio, che scendono a 90mila e 60mila per quelli più bassi. Il Coni spenderà in totale quasi 10 milioni di euro, quasi 3 milioni in più di Tokyo nonostante lo stesso numero di medaglie. Alice D’Amato e Thomas Ceccon sono i due “più ricchi”