Olimpiadi, Danesi oro nel volley: è la terza medaglia per Roncadelle

Il comune di Roncadelle fa la storia alle Olimpiadi di Parigi 2024. Con la vittoria di Anna Danesi, capitana dell'Italvolley, la cittadina in provincia di Brescia centra la terza medaglia d'oro grazie alle prestazioni di ben tre atleti originari della zona: oltre alla pallavolista Danesi, anche la judoka Alice Bellandi e il canoista Giovanni De Gennaro. "Non avevo più parole dopo i primi due ori, figuriamoci per il terzo", ha detto il sindaco della città, Roberto Groppelli. "Siamo orgogliosi di Anna, Giovanni e Alice: è un sogno che si realizza e credo che possiamo dire che Roncadelle entri di riflesso nella storia di queste Olimpiadi", ha aggiunto.

Sindaco: “Sono onorato di avere dei cittadini come loro"

Il sindaco di Roncadelle si è detto "onorato" di "avere dei cittadini come loro, che si sono dimostrati dei campioni nello sport e nella vita" e anche se "scaramanticamente" non si era mai sbilanciato, "ci credevamo che potessero arrivare questi risultati, c'erano tutti i presupposti. Queste non sono medaglie inaspettate o frutto del caso ma arrivano dopo una grande preparazione e un duro allenamento", ha aggiunto il primo cittadino. L'obiettivo adesso è portare i tre campioni in paese: "Sicuramente proveremo a organizzare una bella festa", ha detto Groppelli. “Sarebbe il coronamento di un sogno, averli tutti insieme è difficile e non ci siamo mai riusciti, ma ci proveremo", ha aggiunto. Adesso "Alice Bellandi è in ferie – spiega -. Il rientro di Giovanni De Gennaro è previsto per oggi ma credo che poi anche lui andrà in vacanza. Ora anche con Anna Danesi vedremo di organizzare una bella festa".