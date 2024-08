Olimpiadi, le azzurre del volley vincono l'oro: battuti gli Usa 3-0

Storico trionfo in finale delle ragazze allenate da Velasco: hanno infranto il tabù della pallavolo italiana che non aveva mai vinto ai Giochi ascolta articolo

Storica impresa delle azzurre della pallavolo. Sotto la guida dell'allenatore Julio Velasco, la squadra femminile del volley italiano ha conquistato la medaglia d'oro ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. In una finale entusiasmante, le azzurre hanno trionfato contro gli Stati Uniti con un netto 3-0, ponendo fine alla lunga attesa della pallavolo italiana per una vittoria olimpica. Il tecnico argentino è stato portato in trionfo dopo il punto con cui sono state battute le americane campionesse in carica. Un 3-0 senza storia in cui Paola Egonu è stata la star con 22 punti. Sulle note di 'Sarà perché ti amo' si è scatenato tutto il palazzetto. Questo successo rappresenta il dodicesimo oro della delegazione italiana a Parigi. Con questa vittoria, l'Italia raggiunge quota 40 medaglie, replicando il risultato di Tokyo, dove però gli ori erano stati dieci. (OLIMPIADI, SEGUI GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA).

Le azzurre hanno piegato gli Stati Uniti per 3 a 0 (set: 25-18; 25-20; 25-17) al termine di una partita durata 73 minuti dominata sin dai primi minuti. Una prestazione incredibile per le ragazze di Julio Velasco, le 'Velasco Girls'. Una giornata memorabile per la pallavola italiana: come detto, dalla prima partecipazione a Sydney 2000 la squadra femminile non aveva mai conquistato una medaglia olimpica e, mai alle Olimpiadi, la pallavola azzurra (uomini compresi) aveva conquistato la medaglia d'oro. Per gli Stati Uniti quella di Parigi rappresenta la quinta medaglia olimpica consecutiva: 2008 argento; 2012 argento; 2016 Bronzo e 2020 oro. Nel roster delle americane ben 12 atlete su 13 (comprendendo la riserva) militano o hanno militato nel campionato italiano. L'unica a non averci giocato è il libero Justine Wong-Orantes. In tribuna a Parigi anche la campionessa dello sci mondiale Sofia Goggia con il presidente del Coni Giovanni Malagò a soffrire e gioire in tribuna. Decisiva la prestazione di Paola Egonu con 22 punti messi a segno per il 3-0 finale (25-18; 25-20; 25-17). Medaglia di bronzo al Brasile che ieri ha battuto la Turchia 3-1.

La cronaca della partita: Paola Egonu decisiva Super Paola Egonu nel primo set con 11 punti, 8 in attacco e tre a muro. L'azzurra chiude il primo set dominato con aggressività a muro e molto attente in difesa con un 25-18 in 25 minuti che non lascia scampo alle statunitensi. Nel secondo parziale gli Usa provano a schierare Jordan Larson per Plummer ma la musica non cambia e l'Italia allunga 7-5, poi le americane si rifanno sotto 8-7, ma Sylla e compagne non mollano la presa e si portano sul 20-16. Gli Usa provano ad accorciare senza successo. Italia con Antropova in campo va sul 24-20 e al primo set point chiude ancora la Egonu il secondo parziale 25-20, sempre in 25 minuti. Un altro set dominato dalle azzurre che non lasciano respirare le avversarie con un attacco con il 48% per l'Italia. Ad inizio terzo set le statunitensi cercano il tutto per tutto per recuperare una gara che sembra senza storia. Si va avanti testa a testa fino al 4-4, poi la squadra di Velasco prova l'allungo decisivo con Orro determinante, magia ad una mano per Sylla e poi ace su Plummer e con un muro di Danesi si arriva sul 9-6 per l'Italia che senza sbavature si porta sul 16-11. Gli Usa non ne hanno più, l'Italia porta sul 24-17 e su un errore di Thompson scoppia la gioia