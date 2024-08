Claudia Mancinelli: chi è l'allenatrice "virale" di Sofia Raffaeli

La ginnasta italiana Sofia Raffaeli ha scelto da poco più di un anno di affidarsi agli allenamenti del tecnico di Fabriano Claudia Mancinelli. Che, post Olimpiadi, è diventata virale sui social per la sua contestazione alla giuria che doveva giudicare la sua atleta: ecco perchè e chi è l'allenatrice ascolta articolo

"Sono molto felice perchè una medaglia olimpica, quello che mi soddisfa di più è aver dato il massimo, mi dispiace soprattutto per il nastro, c'è un po' l'amaro in bocca. Dopo la palla ho creduto che dovevo fare tutto bene alle clavette. Dopo ieri (qualificazioni, ndr) ho creduto che potevo vincere, oggi ho sbagliato e sono arrivata terza" ha raccontato Sofia Raffaeli, storico bronzo nel concorso individuale della ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. L'azzurra, giunta terza con 136.300 punti - venendo preceduta dalla tedesca Darja Varfolomeev (142.850) e dalla bulgara Boryana Kaleyn (140.600) - ha un segreto per questo successo: "Devo ringraziare la mia allenatrice Claudia Mancinelli che in questo anno mi ha fatto crescere moltissimo".

Perchè Claudia Mancinelli, allenatrice di Sofia Raffaeli, è diventata virale in questi giorni Da quasi un anno Claudia Mancinelli è l'allenatrice di Sofia Raffaeli (e di Milena Baldassarri che hanno portato a casa un terzo e un ottavo posto nell'all-around con appena dieci mesi di lavoro). L'allenatrice è subentrata alla fine del 2023, a dieci mesi dalle Olimpiadi, per sostituite Julieta Cantaluppi: la storia coach ha abbandonato Raffaeli e Baldassarri per andare ad allenare in Israele. Decisa la sua presa di posizione durante la finale della gara individuale dell’all-around della Raffaeli. Infatti, il tecnico azzurro ha porto un reclamo ai giudici in merito a una valutazione errata - un punteggio considerato troppo basso per il tasso si difficoltà e per la pulizia dello svolgimento - invitandoli a una nuova valutazione del punteggio per la ginnasta. Così è stato e, grazie ai pochi decimali ottenuti, la Raffaeli ha avuto modo di staccare definitivamente l’avversaria che la stava insidiando al quarto posto. Una reazione di disappunto virale quella della Mancinelli, che ha appassionato i social.

Ma chi è Claudia Mancinelli? Claudia Mancinelli non è stata sempre così sempre strettamente connessa solo al mondo dello sport. Nel suo passato, infatti, non c'è solo una carriera come ginnasta (cresciuta proprio nell'accademia di Fabriano dove adesso allena), ma ci sono anche esperienza davanti alla telecamera. Al cinema ha girato diverse pellicole tra cui “Cenere”, “Fratelli Unici” ed “Emmanuel” in cui le è stato affidato il ruolo di protagonista. Ma non solo. Infatti la Raffaeli ha recitato anche in serie Tv di successo come “Un posto al sole”, “Che Dio c’aiuti” e “Non smettere di sognare” ed è apparsa in diverse campagne pubblicitarie tra cui quella della Campari, di Infostrada e del Monte dei Paschi di Siena.