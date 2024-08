Olimpiadi, oggi è il giorno di Tamberi. Ieri 6 medaglie per l'Italia

Giornata numero quindici dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 ed è il giorno di Gianmarco Tamberi. "La gara della mia vita", ha detto l'atleta azzurro che si prepara ad affrontare la finale del salto in alto a Parigi 2024, dopo la colica dei giorni scorsi. L'appuntamento è per oggi alle 19. Dopo giorni di polemiche, Imane Khelif ha vinto la medaglia d'oro nella categoria 66 kg dei Giochi olimpici di Parigi 2024. Nella finalissima - disputata sul ring allestito al centro del campo Philippe-Chatrier - la pugile algerina, al centro delle polemiche nei giorni scorsi, ha battuto ai punti la cinese Liu Yang.





Ieri per l'Italia è arrivato l'undicesimo oro grazie a Chiara Consonni e Vittoria Guazzini nella prova femminile della Madison del ciclismo su pista. Argento di Nadia Battocletti nei 10.000 metri donne. Conquistati anche quattro bronzi: terzo posto per Sofia Raffaeli nell'individuale della ginnastica ritmica, per Nino Pizzolato nel sollevamento pesi, per Simone Alessio nel taekwondo 80 kg e per Andy Diaz nel salto triplo.





