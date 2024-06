Euro 2024, Ungheria-Svizzera 1-3. Ora in campo Spagna-Croazia

Euro 2024 è iniziato ieri con la partita inaugurale Germania-Scozia , vinta per 5-1 dai padroni di casa tedeschi. Oggi si prosegue con altri 3 match. Il primo, sempre del girone A, è stato Ungheria-Svizzera. La sfida, disputata a Colonia, è stata vinta per 3-1 dagli elvetici. A seguire si apre il gruppo B: alle 18 è iniziata Spagna-Croazia, che si sta giocando a Berlino, mentre alle 21 calcio d’inizio a Dortmund di Italia-Albania , esordio nella manifestazione degli Azzurri di Spalletti (EUROPEI: LE PAGELLE - I GIRONI E IL CALENDARIO - LE PARTITE DELL'ITALIA )

La cronaca di Ungheria-Svizzera

La Svizzera va in vantaggio al minuto 12 con Duah, servito da Aebischer in profondità e bravo a battere Gulacsi. In un primo momento il gol era stato annullato per un presunto fuorigioco. Ma dopo un check al Var è stato convalidato. Gli elvetici sfiorano il raddoppio con Vargas ma il 2-0 arriva invece al 45esimo con una grande conclusione da fuori di Aebischer, centrocampista del Bologna. Nella ripresa, al 66esimo, l'Ungheria riapre il match con Varga, di testa su cross di Szoboszlai. I magiari nel finale provano a trovare il pareggio ma sono gli svizzeri a segnare il terzo gol nel recupero, con Embolo. Su rilancio di Sommer, Orban sbaglia e serve l'attaccante svizzero, che realizza con un pallonetto. La squadra di Yakin vince e aggancia la Germania in testa al girone.