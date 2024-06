Euro 2024, il calendario delle partite dell'Italia: dove vederle in tv

In programma dal 14 giugno al 14 luglio in Germania, la 17° edizione del torneo continentale vedrà protagoniste 24 Nazionali. L'Italia di Spalletti sarà chiamata a difendere il titolo conquistato nel 2021 a Wembley ed esordirà nel primo match il 15 giugno contro l'Albania. Ecco quando giocheranno gli azzurri

È tutto pronto per gli Europei 2024 che si svolgeranno dal 14 giugno al 14 luglio. Sarà la Germania a ospitare uno degli eventi calcistici più attesi dell'anno, che vedrà protagoniste 24 Nazionali, pronte a contendersi la 17° edizione del torneo in dieci stadi tedeshi: Berlino, Colonia, Monaco di Baviera, Francoforte, Amburgo, Dortmund, Lipsia, Gelsenkirchen, Stoccarda e Düsseldorf. Sarà possibile assistere in diretta allo spettacolo di tutti i 51 match di Euro 2024 su Sky e in streaming su NOW.