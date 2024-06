Euro 2024, tutti gli stadi che ospiteranno le partite in Germania

Lifestyle

Un impianto moderno intitolato alla luce. Il nome ufficiale dello stadio di Lisbona è Estadio do Sport Lisboa e Benfica , ma per i tifosi è Estadio da Luz. Inaugurato nel 2003 in vista degli Europei e progettato dall'architetto Damon Lavalle , è caratterizzato da quattro grandi archi di policarbonato rosso che fluttuano nell'aria permettendo alla struttura di autosorreggersi senza travi o pilastri e di sfruttare il più possibile l'illuminazione naturale. Dai tifosi del Benfica è chiamato anche ' A Catedral ', la Cattedrale

Per i primi 27 anni della sua vita lo Stamford Bridge di Londra , lo stadio più antico d'Inghilterra , è stato una pista d'atletica. La struttura, progettata dall'architetto Archibald Leitch e inaugurata nel 1877, è dal 1905 di proprietà del Chelsea FC. Si dice che, proprio per la bellezza della struttura, il magnate russo Roman Abramovich abbia deciso di comprare il club salvandolo dal fallimento. Con i suoi 41.841 posti a sedere, è il decimo stadio più grande della Premier League

Per i tedeschi è lo "Schlauchboot", il gommone. L'Allianz Arena, la casa del Bayern Monaco, ha una forma unica al mondo ed è stata progettata dallo studio svizzero Herzog&de Meuron nel 2005. La struttura in calcestruzzo armato è rivestita da un guscio esterno formato da 2.874 pannelli di Etfe, uno speciale materiale plastico a forma di diamante. Tanti piccoli cuscinetti che possono illuminarsi di colori diversi: così l'impianto si accende di rosso quando gioca il Bayern, di blu per il Monaco 1860 e di bianco per la nazionale tedesca