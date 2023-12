Euro 2024, oggi il sorteggio dei gironi. L’Italia è in quarta fascia

Alle ore 18, dall’Elbphilharmonie di Amburgo, è in programma il sorteggio dei prossimi Europei. Dall’urna usciranno le tre avversarie della Nazionale di Spalletti, che partendo dalla fascia più bassa potrebbe finire in un gruppo di ferro (magari contro Francia, Turchia e Olanda). La cerimonia sarà in diretta dalle 17.45 su Sky Sport